Descubre los trucos infalibles para quitar manchas de sangre de la ropa de forma fácil

Ya sea por culpa de un folio, una aguja o la llegada de la menstruación, que en algún momento una pequeña (o no tan pequeña) gota de sangre ha manchado tu ropa. Una tarea que de primeras puede parecer un poco complicada, pero que con estos sencillos trucos no tendrás de dar por perdida ninguna prenda.

Agua fría y jabón

Uno de los métodos caseros más conocidos es el de aplicar rápidamente agua fría y jabón sobre la mancha. El motivo es que el agua fría ayuda a evitar que la sangre se adhiera más al tejido, mientras que el jabón va descomponiendo las proteínas de la sangre, así que, si nunca escuchaste a tu madre decir que "pusieras a remojo" la prenda con sangre, ya estamos nosotros para darte ese consejo.

Agua oxigenada

Otro de los trucos más efectivos el de verter agua oxigenada sobre la mancha de sangre. Tras dejar actuar la solución durante unos minutos, debes frotar la prenda con un cepillo suave y a continuación enjuagar con agua fría. La mancha irá desapareciendo gracias a la acción del peróxido de hidrógeno, que descompone las manchas de sangre al liberar oxígeno.

Bicarbonato de sodio y agua

El bicarbonato de sodio se ha ido convirtiendo, junto con el vinagre blanco, en los reyes de los trucos caseros de limpieza, cosa que no es para menos, ya que al mezclar el bicarbonato con el agua se puede crear una pasta que al aplicarla sobre la mancha (y dejar que actúe durante 30 minutos) eliminará la sangre gracias a las propiedades abrasivas suaves del producto. Por último, no olvides enjuagar la prenda con agua fría.

Consejos generales

A pesar de estos tres trucos de limpieza hay algunos "mini-hacks" que te permitirán deshacerte más fácilmente de este tipo de mancha. Para ello no debes olvidar, en primer lugar, que el agua caliente será tu mayor enemigo, ya que ayudará a fijar a sangre a las fibras. Además, cuánto antes actúes, más fácil será deshacerte del problema.