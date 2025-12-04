Igualdad refuerza los servicios y la coordinación frente a la violencia machista cara a la Navidad

Diciembre, junto con los meses de verano, suelen ser los periodos con más asesinatos machistas, debido a que la Navidad y los días festivos incrementan la convivencia, pero también las rupturas y las discusiones familiares. Ante ello, el Ministerio de Igualdad ha articulado un Plan de refuerzo de servicios y coordinación interinstitucional, que se extenderá durante todo el periodo navideño.

El refuerzo y el incremento de la coordinación se sustentan en la obligación de garantizar la continuidad, accesibilidad y eficacia de los recursos y servicios de protección a las víctimas en un periodo especialmente cruento. En 2022, por ejemplo, hubo 13 asesinadas en diciembre, lo que le convirtió en el mes más trágico de la serie histórica. Y el 75% de los crímenes se concentraron en los días festivos.

Así, el teléfono el 016, las pulseras de seguimiento telemático de maltratadores y el servicio telefónico de protección a víctimas Atenpro se verán reforzados, para asegurar su plena disponibilidad en todo el periodo festivo. Por ejemplo, el 016 trabajará, como siempre, las 24 horas del día pero, durante las vacaciones del personal, se cubrirán todas las ausencias, "de manera que el servicio siempre mantenga el número adecuado de profesionales por turno", según ha informado Igualdad este jueves.

En cuanto a los dispositivos de control telemático de agresores, que aseguran el cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género y violencia sexual, y que en los últimos meses se han visto sacudidos por varios escándalos y fallos, mantendrán su horario habitual, con atenciones durante las 24 horas, todos los días de la semana. Pero Igualdad también ha pedido que se agilicen las sustituciones de personal necesarias durante los días navideños. Y se llevará a cabo un especial seguimiento de aquellas víctimas y maltratadores que, por diferentes circunstancias, puedan necesitar una mayor atención y ágil actuación.

En la misma línea, el servicio telefónico de atención y protección a las víctimas Atempro realizará un especial seguimiento de los casos que, por diversos factores de vulnerabilidad o circunstancias de riesgo, puedan ser catalogados como de especial riesgo durante la Navidad.

La coordinación

Asimismo, la Delegación del Gobierno contra la violencia machista ha solicitado a la Red de Unidades de Violencia de género, ubicadas de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno, que intensifiquen sus actuaciones. Junto a ello, se ha requerido por carta a las comunidades autónomas y a las entidades locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que refuercen los recursos autonómicos y locales tales como servicios sociales, puntos de atención especializada, acogida, centros de crisis 24 horas, servicios sanitarios, oficinas municipales de información o servicios específicos de igualdad.

Por último, la Delegación ha pedido un especial refuerzo de las actuaciones que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las policías autonómicas con competencias delegadas, con especial atención hacia la protección de las víctimas que han denunciado previamente y están en el sistema VioGén.