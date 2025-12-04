Andalucía se prepara para la mayor huelga médica en 30 años: claves y servicios mínimos de un parón de 4 días

Cuatro días de huelga en todos los hospitales y centros de salud de toda España. El mayor parón del colectivo médico en los últimos 30 años. Los médicos han dado un paso más para tomarle el pulso a la lucha contra el Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad, un tema que ya motivó una huelga de 24 horas el pasado 13 junio y otra el 3 de octubre. Ante este escenario, los hospitales y centros de salud andaluces se preparan para afrontar del 9 al 12 de diciembre jornadas laborales con servicios mínimos estipulados por la Junta de Andalucía.

¿Qué impulsa esta huelga de 96 horas? El último gran parón que tuvo lugar en Andalucía fue en el año 95 y en aquel entonces la principal motivación era una subida salarial. Ahora, el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, insiste en que esta huelga, como las dos antecesoras este año, son para exigir la defensa de los derechos laborales y abogar por mejores condiciones en el puesto de trabajo, aspectos que se deben recoger en las negociaciones del Estatuto Marco. "Vamos a la huelga para acabar con la situacion de precariedad que viven los médicos", reivindica Ojeda.

Este parón es, al igual que las anteriores, a cargo de la Confederación Española de Sindicatos Médicos y del Sindicato Médico Andaluz y en él denuncian, una vez más, que el Ministerio de Sanidad "ignore las demandas del colectivo" en el Estatuto Marco, donde reclaman aspectos como un estatuto propio, un ámbito propio de negociación o la voluntariedad de los excesos de jornada.

A escasos días de que comience el parón, el SMA y la Consejería de Sanidad no han conseguido llegar a un acuerdo para pactar los servicios mínimos que habrá en los hospitales andaluces, por lo que "no se ha firmado ni aceptado esa limitación del derecho de huelga" por parte del representante del colectivo médico.

La defensa de las condiciones laborales

Para entender el contexto de la huelga, es importante destacar algunos de los puntos polémicos que han llevado ha movilizar un nuevo parón en todo el país. Por ejemplo, desde el sindicato denuncian que el Estatuto Marco de Mónica García elimine la obligación de establecer "ratios adecuadas" de profesionales en los servicios de salud. A día de hoy, una de las grandes quejas de los médicos es que debido a las bajas ratios, sobre todo en los centros de salud, asumen un número de pacientes diariamente superior al de la media europea.

También ponen el foco en que se haya eliminado que la carrera profesional tenga cinco niveles, algo especialmente secundado por el Colegio de Médicos. Asimismo, el estatuto no contempla incentivos para los puestos de difícil cobertura, aquellos ubicados en zonas rurales, poco pobladas y normalmente con plazas vacantes. Además, el Estatuto quita el derecho de los trabajadores a un Plan de Conciliación y el derecho a percibir “el cien por cien de las retribuciones ordinarias, fijas y periódicas” en las situaciones de “incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural”. En caso de movilidad forzosa, en el estatuto actual se elimina incluso la obligación de que el profesional sea “preavisado con antelación suficiente”.

Esta situación se agrava en una comunidad como Andalucía, que está a la cola en número de facultativos en activo y pierde profesionales todos los días por traslados a otros puntos del mapa español o a otros países, donde las condiciones laborales son más atractivas. "No va a haber forma de parar esto, porque no estamos ante un planteamiento caprichoso o una ocurrencia, sino ante una situación que ha desbordado la previsiones de todo el mundo. El colectivo se ha echado a la calle y esto no va a parar", sentencia el presidente del SMA.

"Las comunidades tienen que cambiar radicalmente su posición"

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, acusó este miércoles a la ministra de Sanidad, Mónica García, del "daño que pueda provocar" al SAS la huelga convocada contra el Estatuto Marco, "justo después del puente" de la Constitución. Durante su intervención en el Parlamento andaluz, Sanz pidió al Gobierno de España que "escuche a los profesionales" y abra una negociación "real" para evitar que la convocatoria de huelga "repercuta en la atención sanitaria que reciben los andaluces".

Ante estas declaraciones, el SMA recuerda que las comunidades también tienen un papel importante con relación a la propuesta del Estatuto Marco. "Las CCAA tienen que cambiar radicalmente su posición y asumir que la movilización del colectivo es imparable", ha señalado insistiendo en que una parte del bloqueo de la negociación está representada por el consejo interterritorial, es decir, las comunidades autónomas. "La propuesta del Ministerio también tendrá que ser aprobada por ellas", añade.

Servicios mínimos polémicos

El plan de servicios mínimos que ha elaborado la Consejería de Sanidad ha generado polémica entre el colectivo médico: "En lugar de retratar de una manera clara los mínimos, hay un párrafo que da a entender que prácticamente se puede poner el mismo número de médicos el día de la huelga que un día cualquiera", denuncia.

De acuerdo con el documento, al que este periódico ha tenido acceso, Ojeda se refiere al punto del informe que dice que "se podrá incrementar la dotación con un máximo de hasta el 50% de Médicos de las unidades de Urgencias hospitalarias que habitualmente haya un fin de semana o festivo".

En el informe se pide que, tanto en hospitales como en centros de salud, se mantenga la misma actividad asistencial de un día festivo. Y, en el caso de las urgencias, los cuidados críticos y los partos, se ofrecerá "como mínimo" este ritmo de actividad. Además, se debe garantizar el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo y se debe respetar la programación funcional habitual de los quirófanos.

Finalmente, todos los Centros de Atención Primaria en los que se ubique un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y el horario de asistencia de ambos coincida, no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias del centro será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos o festivos.