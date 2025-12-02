Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 2 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 2 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 4, 13, 14, 20 y 41 y las estrellas 6 y 12.
El código del Millón ha sido el WCF05005.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
- Una banda perpetra ocho robos en una tarde en Zamora, algunos con las familias en casa
- Quejas por los aparcamientos en doble fila en esta calle de Zamora: 'No se puede circular
- Zamora: La Junta anuncia 4.384 plazas para opositores en la oferta de empleo público
- La urbanización del nuevo campamento militar de Zamora se pone en marcha
- Los embutidos y quesos de Zamora, los mejores del mundo en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon
- La viral reacción de Guarido al ataque a la sede de Vox en Zamora: 'Vandalismo
- Ya se conoce el grupo que completa el cartel del Z! Live 2026