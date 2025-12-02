Los profesores de esta zona española, entre los mejor pagados del país

Los profesores de Baleares se sitúan entre los mejor pagados de España. Según un estudio de UGT sobre las retribuciones iniciales del profesorado en cada comunidad autónoma, los docentes de las islas ocupan el cuarto puesto en el ránking salarial tanto en primaria como en secundaria y formación profesional.

En el caso de los maestros de primaria, el sueldo bruto mensual alcanza los 2.653,27 euros en Mallorca y los 2.671,06 euros en el resto de las islas, solo por detrás de Canarias (2.986 euros), Ceuta y Melilla (2.960) y Euskadi (2.858). Baleares se sitúa así por delante de territorios como Cantabria (2.627 euros) y Castilla-La Mancha (2.594).

Diferencias entre comunidades de hasta 800 euros

El informe de UGT pone de relieve, además, las grandes diferencias salariales entre comunidades, que llegan a ser de hasta 550 euros al mes en primaria, 680 euros en secundaria y 800 euros en formación profesional. En la parte baja de la tabla, los maestros peor pagados son los de Asturias (2.312 euros), Aragón (2.382) y Cataluña (2.399).

En secundaria, los docentes de Baleares también se sitúan en cuarta posición: cobran 2.987,05 euros brutos mensuales en Mallorca y 2.998,91 euros en el resto de las islas. Por delante quedan Ceuta y Melilla (3.538,78 euros), Euskadi (3.309,09) y las islas no capitalinas de Canarias (3.305,67). De nuevo, los peores sueldos se registran en Asturias (2.626,12), Aragón (2.703,61) y Cataluña (2.727,08).

En formación profesional, el patrón se repite: los docentes de Baleares ocupan también el cuarto lugar. En Mallorca perciben 2.784,98 euros brutos al mes, mientras que en el resto de las islas el salario asciende a 2.802,77 euros. Solo los superan Euskadi (3.257,65), Ceuta y Melilla (3.090,20) y las islas no capitalinas de Canarias (3.074,30).

El sindicato subraya que estas diferencias retributivas generan una “brecha territorial” dentro del sistema educativo y reabre el debate sobre la necesidad de homologar los salarios del profesorado en todo el Estado.