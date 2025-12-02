¿Qué es la estafa del 'me gusta'?
Los estafadores ofrecen falsas ofertas de trabajo prometiendo unos ingresos que pueden llegar a los 500 euros
David López
Una nueva estafa está repuntando con un número de casos significativo que ha llevado a la Policía Nacional a lanzar una alerta a la ciudadanía. Se ha detectado un repunte de casos de lo que han bautizado como la estafa del 'me gusta' y trata de un modus operandi muy claro en el que intentan captar víctimas a través de falsas ofertas de trabajo en redes sociales.
"Los estafadores contactan con las víctimas ofreciéndoles un trabajo aparentemente sencillo que consiste en visualizar vídeos de otras personas, darles "me gusta" y enviar capturas de pantalla víctimas recibían", han explicado a través de un comunicado. Después de registrar casos en los que, al menos en uno de los que se han denunciado, la persona estafada "llegó a depositar 15.000 euros a través de una aplicación para supuestas operaciones de compra de divisas".
La Policía Nacional alerta a la ciudadanía del "repunte de una estafa que ofrece falsas ofertas de trabajo a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram, habiéndose ya interpuesto varias denuncias en la capital aragonesa".
Según han detallado, el modus operandi de los estafadores se basa en contactar con las víctimas "ofreciéndoles un trabajo aparentemente sencillo que consiste en visualizar vídeos de otras personas, darles 'me gusta' y enviar capturas de pantalla". "Inicialmente ofrecen pequeñas recompensas de entre 3 y 10 euros por tarea, con la promesa de ganar entre 400 y 500 euros", han explicado.
"Una vez ganada la confianza de la víctima, los delincuentes la invitan a unirse a grupos de Telegram con miles de personas, donde solicitan que deposite cantidades de dinero con la promesa de obtener un beneficio del 40% sobre lo depositado", han añadido desde la Policía Nacional, que han detallado que "cuando la víctima intenta retirar su dinero, comienzan las trabas: le exigen el pago de cantidades que oscilan entre 3.000 y 16.000 euros bajo diferentes conceptos confusos, induciéndola continuamente a error hasta bloquearle completamente el acceso a sus fondos".
Recomendaciones al ciudadano
Ante este repunte, desde la Policía Nacional recuerdan una serie de recomendaciones a los ciudadanos para estar prevenidos y actuar frente a estas prácticas. Tales como "desconfiar de ofertas laborales que prometan ganar dinero fácil sin esfuerzo, especialmente si llegan a través de mensajes no solicitados" o nunca depositar "dinero para acceder a un puesto de trabajo o para recibir pagos prometidos".
"Ninguna empresa legítima solicita inversiones previas a sus empleados para cobrar su salario", explica la Policía Nacional, que recomienda también "verificar siempre la identidad de la empresa o persona que le contacta. Busque información oficial y compruebe su existencia legal".
También recomienda sospechar "de grupos masivos en aplicaciones de mensajería que prometen ingresos extraordinarios", así como no compartir sus datos bancarios ni realizar transferencias a desconocidos". "Si ha sido víctima, denuncie inmediatamente ante la Policía Nacional o a través de los canales habilitados: presencialmente en cualquier comisaría de Policía Nacional, a través de la Oficina de Denuncias por Internet, o en el teléfono de atención 091". La Policía Nacional recuerda que la prevención es fundamental y anima a la ciudadanía a informarse y compartir estas alertas con familiares y conocidos para evitar que más personas caigan en este tipo de fraudes.
- El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
- Una banda perpetra ocho robos en una tarde en Zamora, algunos con las familias en casa
- Quejas por los aparcamientos en doble fila en esta calle de Zamora: 'No se puede circular
- Zamora: La Junta anuncia 4.384 plazas para opositores en la oferta de empleo público
- La urbanización del nuevo campamento militar de Zamora se pone en marcha
- La viral reacción de Guarido al ataque a la sede de Vox en Zamora: 'Vandalismo
- Los chorizos y quesos de Zamora, los mejores del mundo con cuatro medallas en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon
- Ya se conoce el grupo que completa el cartel del Z! Live 2026