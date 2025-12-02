¿Qué es la estafa del 'me gusta'?

Una nueva estafa está repuntando con un número de casos significativo que ha llevado a la Policía Nacional a lanzar una alerta a la ciudadanía. Se ha detectado un repunte de casos de lo que han bautizado como la estafa del 'me gusta' y trata de un modus operandi muy claro en el que intentan captar víctimas a través de falsas ofertas de trabajo en redes sociales.

"Los estafadores contactan con las víctimas ofreciéndoles un trabajo aparentemente sencillo que consiste en visualizar vídeos de otras personas, darles "me gusta" y enviar capturas de pantalla víctimas recibían", han explicado a través de un comunicado. Después de registrar casos en los que, al menos en uno de los que se han denunciado, la persona estafada "llegó a depositar 15.000 euros a través de una aplicación para supuestas operaciones de compra de divisas".

La Policía Nacional alerta a la ciudadanía del "repunte de una estafa que ofrece falsas ofertas de trabajo a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram, habiéndose ya interpuesto varias denuncias en la capital aragonesa".

Según han detallado, el modus operandi de los estafadores se basa en contactar con las víctimas "ofreciéndoles un trabajo aparentemente sencillo que consiste en visualizar vídeos de otras personas, darles 'me gusta' y enviar capturas de pantalla". "Inicialmente ofrecen pequeñas recompensas de entre 3 y 10 euros por tarea, con la promesa de ganar entre 400 y 500 euros", han explicado.

"Una vez ganada la confianza de la víctima, los delincuentes la invitan a unirse a grupos de Telegram con miles de personas, donde solicitan que deposite cantidades de dinero con la promesa de obtener un beneficio del 40% sobre lo depositado", han añadido desde la Policía Nacional, que han detallado que "cuando la víctima intenta retirar su dinero, comienzan las trabas: le exigen el pago de cantidades que oscilan entre 3.000 y 16.000 euros bajo diferentes conceptos confusos, induciéndola continuamente a error hasta bloquearle completamente el acceso a sus fondos".

Recomendaciones al ciudadano

Ante este repunte, desde la Policía Nacional recuerdan una serie de recomendaciones a los ciudadanos para estar prevenidos y actuar frente a estas prácticas. Tales como "desconfiar de ofertas laborales que prometan ganar dinero fácil sin esfuerzo, especialmente si llegan a través de mensajes no solicitados" o nunca depositar "dinero para acceder a un puesto de trabajo o para recibir pagos prometidos".

"Ninguna empresa legítima solicita inversiones previas a sus empleados para cobrar su salario", explica la Policía Nacional, que recomienda también "verificar siempre la identidad de la empresa o persona que le contacta. Busque información oficial y compruebe su existencia legal".

También recomienda sospechar "de grupos masivos en aplicaciones de mensajería que prometen ingresos extraordinarios", así como no compartir sus datos bancarios ni realizar transferencias a desconocidos". "Si ha sido víctima, denuncie inmediatamente ante la Policía Nacional o a través de los canales habilitados: presencialmente en cualquier comisaría de Policía Nacional, a través de la Oficina de Denuncias por Internet, o en el teléfono de atención 091". La Policía Nacional recuerda que la prevención es fundamental y anima a la ciudadanía a informarse y compartir estas alertas con familiares y conocidos para evitar que más personas caigan en este tipo de fraudes.