Una española se alza con el campeonato del mundo en baile Standard

La joven bailarina castellonense firma un triunfo inolvidable en el baile Standard y coloca a Castellón en el mapa internacional de la danza.

La castellonense Natalia Simó vivió en Sarajevo el tipo de jornada que cambia una carrera. Llegó al Campeonato del Mundo con la intención humilde de “bailar lo mejor posible”, pero la energía del festival y el apoyo de su familia y entrenadores la impulsaron mucho más lejos. Tras un meritorio bronce en la prueba sub 18, avanzó con una mezcla de sorpresa y determinación hasta la final. “No me lo podía creer”, confesó aún con la emoción a flor de piel.

Un año super intenso

El título mundial corona un año “superintenso”, de entrenamientos casi sin descanso, marcado desde el German Open por un trabajo minucioso dedicado a perfeccionar los bailes Standard. Simó reconoce que no tenía un objetivo concreto más allá de aprender, pero una frase le acompañó durante estos meses: “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”.

Felicitaciones

Orgullosa de representar a la Comunitat Valenciana, asegura sentirse “acompañada y querida” en un proceso que solo entiende desde la dedicación. El Patronat d’Esports de Castelló celebró también su tercer puesto en el Solo Youth STD, destacando un éxito que eleva el nombre de Castellón en la danza internacional. Simó ya piensa en lo que viene: seguir formándose y “mejorar día a día”.