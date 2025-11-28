Un sencillo truco casero para dejar el árbol de Navidad impecable se vuelve tendencia.

Con la llegada de diciembre, millones de hogares preparan sus árboles de Navidad, pero también se enfrentan al mismo problema de cada año, el polvoacumulado entre las ramas. Sin embargo, un método doméstico, conocido ya como “el truco del calcetín”, está ganando popularidad en redes y blogs de decoración por su eficacia, bajo coste y sorprendente rapidez.

El procedimiento, según explican especialistas en mantenimiento del hogar, consiste simplemente en utilizar un calcetín limpio como si fuera un guante para “peinar” las ramas del árbol artificial. El tejido del calcetín permite atrapar el polvo sin dañar las agujas ni deformar la estructura.

Para aplicarlo, se recomienda humedecer ligeramente la palma del calcetín con una mezcla suave de agua tibia y unas gotas de jabón o vinagre, aunque advierten que esta versión húmeda no debe emplearse en árboles con nieve artificial pintada. El movimiento debe realizarse desde la base hacia la punta, repitiendo varias veces hasta eliminar toda la suciedad acumulada.

El método ha sorprendido a muchos usuarios por su facilidad. No requiere productos especializados, evita que el polvo se disperse por la casa y permite llegar a rincones difíciles. Para un resultado más profesional, algunos recomiendan combinar un calcetín húmedo para limpiar y otro seco para pulir de inmediato.