Así es como puedes exprimir al 100% el CiberMonday

En los últimos años nos hemos ido acostumbrado al ritmo frenético de las fechas finales de noviembre en la que los comercios bajan los precios de muchos de sus productos y que se presentan como una gran oportunidad para adelantar las compras de Navidad. Así, muchas personas llegan a diciembre con gran parte de los regalos comprados y otros, en cambio, utilizan estas ofertas para darse un capricho.

Estamos hablando de eventos como el Black Friday o el Cyber Monday. Aunque el primero de ellos tiene aún un mayor éxito en España, con el paso de los años el segundo está ganando cada vez más protagonismo. Y es que, al ser solamente unos días después, se presenta como una buena oportunidad para adquirir aquello que no se encontró en Black Friday.

Con la popularización y el éxito del Black Friday en Estados Unidos, los comercios en internet quisieron también tener su propio día especial y en 2005 comenzaron a sumarse a la ola creada por el viernes negro. En aquella época en la que el mundo virtual no estaba tan desarrollado, surgió un evento que buscaba fomentar esas compras a través de internet y que se celebró el siguiente lunes al Black Friday.

A pesar de que en un origen solamente los comercios electrónicos celebraban el Cyber Monday, después los establecimientos físicos también se sumaron para dar una segunda oportunidad a los consumidores tras el viernes negro.

Aunque también es una buena opción para ahorrar algo de dinero en nuestras compras, hay que tener en cuenta que es posible que en el Cyber Monday sea más complicado encontrar el producto que deseamos, ya que se ha podido agotar en Black Friday.

El Cyber Monday se presenta como una buena oportunidad para adquirir lo que no compramos en Black Friday. / ShutterStock

¿Cuándo es el Cyber Monday 2025?

El Cyber Monday 2021 se convertirá este 2025 en una nueva ‘última oportunidad’ para aquellas personas que quieran aprovechar descuentos de cara a la campaña navideña. Este año, las tiendas electrónicas y muchas físicas celebrarán el evento concretamente el próximo lunes 1 de diciembre, tres días después que el ‘viernes negro’.