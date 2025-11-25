La falta de docentes y el impulso a la FP, los retos educativos de las comunidades

La búsqueda de profesores, la formación de nuevos docentes, la falta de relevo generacional y las oportunidades que abre la Formación Profesional (FP).

Esos son algunos de los principales retos a los que se enfrenta la educación española, tal y como reconocieron esta mañana miembros de los gobiernos autonómicos de Madrid, Castilla y León, Andalucía (lideradas por el PP) y Asturias (PSOE), reunidos en el 'Foro España 360', que organiza el grupo Prensa Ibérica y que se celebra en la capital de España.

Cuatro responsables autonómicos, reunidos en la mesa redonda “Excelencia e igualdad, pilares para una educación de futuro”, moderada por Ricardo Barceló, director de El Periódico de Aragón, reflexionaron sobre el momento educativo actual.

Emilio Viciana, consejero de Educación y Ciencia de la Comunidad de Madrid, puso el foco en lo que definió como un “clamor” creciente. “Tenemos una necesidad de profesores a varios niveles educativos y en determinadas áreas: una de las principales es Matemáticas”, aseguró.

“Hay un déficit enorme, porque muchos de los docentes apuestan por irse a la empresa privada y no podemos competir con ellos. Por eso creo que tenemos que buscar mejores condiciones”, destacó Viciana, que dio a conocer varias iniciativas del Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso, como el plan de rescate de las Matemáticas, la recuperación de profesores jubilados de manera excepcional o la posibilidad de que los estudiantes de tercer grado puedan dar clase.

El titular de Educación añadió que su Gobierno envió una carta a la ministra de Educación, Pilar Alegría, sobre este asunto.

Eva Ledo, consejera de Educación del Principado de Asturias, incidió en la necesidad de apostar por la formación continua del profesorado. “La excelencia, que pasa por la equidad y por el bienestar emocional, tiene que pasar por el profesorado y por las metodologías abiertas”, indicó.

“Estamos hablando de un sistema de enseñanza nuevo, que se tiene que ir adaptando; eso es un reto importante que exige formación”. Ledo habló sobre algunas de las iniciativas educativas que están en marcha en Asturias, como la gratuidad de 0 a 3 años, las denominadas escuelinas, o el acceso gratis al primer año de matrícula universitaria, que se hará extensible a los cursos posteriores.

También se refirió a la FP: “Queremos darle un impulso. La nueva ley estatal nos abre la posibilidad de hacer certificados en los propios centros y contar con especialistas”, detalló.

La importancia de la FP fue un punto compartido por el resto de miembros de la mesa.

María del Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, explicó el problema al que se enfrenta esta comunidad. “Observamos que la generación de profesores de los años sesenta se va a jubilar y no tenemos relevo; es un problema”, aseguró. Según Castillo, la formación del profesorado es clave desde los primeros niveles, como Primaria.

También reclamó una mayor coordinación con el Gobierno central, al que criticó: “Tenemos un Ministerio (el de Educación) que no coordina, no llama, no celebra conferencias y no nos consulta cuando tramita proyectos o cuando habla de financiación”. Sobre la FP, afirmó que “hay que darle su última oportunidad y tiene que ir ligada a las necesidades empresariales”.

Agustín Francisco Sigüenza, director general de Formación Profesional y Régimen Especial de la Junta de Castilla y León, contó cómo en este territorio hay dificultades para contratar profesores en zonas rurales y también centró parte de sus reflexiones en la FP. “Es donde veo más problemas y donde, a nivel global, harán más falta docentes. Según un reciente estudio, se necesitarán más de 35.000 profesores en los próximos cinco años, porque la edad media es elevada y habrá muchas jubilaciones”.

Respecto a los problemas para encontrar docentes, indicó que la principal dificultad es la falta de experiencia previa. “Si no apostamos por modelos flexibles respecto a la incorporación de profesores, tendremos serias dificultades. Se requiere experiencia profesional y no la podemos encontrar en los recién graduados. Hay que apostar por la calidad”, finalizó.