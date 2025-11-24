Mundaka, la capital española del surf, muere de éxito: ni una vivienda disponible que no sea de alquiler turístico

La llamada 'ola izquierda' de la playa de Mundaka (Vizkaya), que llega a alcanzar hasta los cuatro metros de altura y 500 metros de recorrido en forma de tubo, atrae cada año a surfistas de medio mundo. Es una de las mejores olas para surfear de toda Europa, sobre todo en otoño e invierno, cuando se pueden llegar a juntar 140 surfistas a la vez tratando de pillar el mágico tubazo aprovechando los vientos del sur.

Y el coqueto municipio, enclavado en la bella Reserva de la Biosfera de Urdaibai, da para lo que da, claro. Hay un total de 1.645 viviendas, pero la presión turística ha hecho que sea casi imposible encontrar una vivienda para vivir. No hay ni un piso disponible para alquiler de larga temporada en el portal inmobiliario Idealista.

Los únicos tres que hay son pisos de alquiler de temporada, enfocados al turismo, que se alquilan desde 900 a 3.000 euros al mes. En el resto de la comarca, llamada Bustiaraldea, y que engloba a municipios como Bermeo, Gernika o Murueta, apenas hay otras cuatro viviendas más en alquiler.

Un hombre realiza Kitesurf en la desembocadura de la ría frente a Mundaka, en Vizkaya. / JOSÉ LUIS ROCA

"La gente joven se está marchando porque no tenemos vivienda. En Mundaka estamos 1.800 vecinos en invierno, pero en verano es que nos ponemos en 9.000. El problema, en verdad, lo tenemos en toda la costa, incluso Bilbao también", explica la alcaldesa, Sorne Rubio Arano, de Bildu.

De siete viviendas turísticas a 88

En julio de 2024, su ayuntamiento, que tiene registradas 88 viviendas de uso turístico -en 2016 eran solo siete-, suspendió la concesión de licencias de Airbnb durante un año (ampliable a otro) mientras modifica el Plan General de Ordenación Urbana como han hecho Lekeitio y Bilbao para evitar que se den más licencias. La medida fue aprobada por unanimidad por el equipo de gobierno, formado por EH Bildu y Herritar Alternatiba, y por la oposición que lidera PNV.

Rubio pone en valor el esfuerzo del Gobierno vasco realizando recientemente "una campaña muy importante de revisión de pisos turísticos y de cumplimiento de la normativa" que buscaba limitar el fenómeno que se replica en el País Vasco al igual que en otros municipios turísticos del país.

Así, dentro de un plan conjunto de control de viviendas turísticas acordado entre el Gobierno vasco y el ayuntamiento, se identificaron 20 viviendas sin la placa VT obligatoria, por lo que están en marcha los 20 procedimientos sancionadores correspondientes.

Además, el ayuntamiento y el Gobierno vasco iniciaron procedimientos de comprobación en otras 11 viviendas para verificar si cumplen con la normativa. Tanto desde el Gobierno como el ayuntamiento se asegura que "tienen intención de continuar" con el estudio de las viviendas del municipio.

Vista de una fachada de apartamentos en Mundaka, con un cartel en contra de la ampliación del Museo Guggenheim en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. / JOSÉ LUIS ROCA

24 casas de alquiler social

Aunque en la actualidad Mundaka no cumple los requisitos para ser declarada zona tensionada, lo que facilitaría la aplicación de nuevas medidas, la alcaldesa sigue empeñada en atajar el problema. Así, otra de las iniciativas que ha impulsado el consistorio es la cesión de terrenos para que el Gobierno vasco construya 24 casas de protección pública de alquiler social. El proyecto de construcción, en el ámbito de Erreka, ya se encuentra en fase de licitación pública, primer paso para iniciar las obras en los próximos meses y que pudieran estar listas para entrar a vivir en 2027-2028.

"Creo que los vecinos que alquilan y especulan deberían hacer una reflexión; que la vivienda es algo esencial, es un bien de primera necesidad"

"Estamos en eso, en tratar de dar soluciones", aprecia la alcaldesa de Bildu, que señala que hace pocos días se encontró con un ciudadano que buscaba casa y vieron juntos un cartel que anunciaba disponibilidad de alquiler por el centro del pueblo. "El hombre llamó y le pedían 900 euros por dos dormitorios. Creo que los vecinos que alquilan y especulan deberían hacer una reflexión; es que la vivienda es algo esencial, es un bien de primera necesidad", concluye.

Ampliación del Guggenheim

Los vecinos de la zona temen que la problemática vaya a más si finalmente se construye la ampliación del Museo Guggenheim de Bilbao en esta Reserva de la Biosfera, un tesoro natural formado en la desembocadura de la ría, donde acantilados, montañas, playas y arroyos se entremezclan a lo largo de 22.000 hectáreas en una paisaje de película.

La intención de la Fundación Guggenheim, con el apoyo y financiación del Gobierno vasco y el Ministerio de Transición Ecológica, era desarrollar en Guernika -donde estaba la antigua fábrica de la cubertera Dalia- y Murueta -en los astilleros-, un nuevo "proyecto expositivo, cultural y educativo" del Museo, pero por ahora el proyecto parece paralizado después de haberse constatado la oposición frontal de vecinos y ecologistas al proyecto.