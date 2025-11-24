¿Cyber Monday o Black Friday? ¿Cuándo es mejor comprar?

Con la Navidad acercándose cada vez más, el Black Friday y el Cyber Monday son citas casi obligadas para aprovechar los descuentos y bajadas de precio que ambos ofrecen de cara a adelantar las compras navideñas de este 2025. Sin embargo, en un contexto en el que se duda seriamente de la realidad que esconden las presuntas rebajas de estas citas, conviene tener controlados los precios de los bienes que queremos comprar. ¿Realmente están más baratos?

¿Black Friday o Cyber Monday?

Para empezar a decidir qué ventana de ofertas es más conveniente para nosotros, lo primero es encontrar las diferencias entre ambos eventos comerciales. La más evidente es su duración: mientras que la campaña del Black Friday se extiende a incluso semanas antes del propio Viernes Negro, el Ciberlunes se celebra en un único día.

Además, su mercado objetivo es diferente. El Black Friday está cada vez más extendido, y los carteles proclamando presuntas rebajas o descuentos alcanzan a negocios y establecimientos de toda clase y condición, desde jugueterías hasta textil. En cambio, el Cyber Monday pone énfasis en productos tecnológicos: portátiles, móviles, relojes inteligentes, televisores, componentes de ordenador...

Y, por último, también están orientados a un tipo de consumo distinto. Mientras que el Black Friday no se cierra a ningún tipo concreto de canal de venta, el Cyber Monday está dirigido a la compra por internet.

¿Cuándo comprar?

La mejor respuesta a esta pregunta probablemente sea "cuando veas que el producto que quieres está barato". Sin embargo, como directriz más concreta, deberías centrarte en buscar ofertas en el Black Friday si buscas un bien no tecnológico o si no estás enfocado a comprar online. Juguetes, moda o productos de hogar son algunos de los sectores que aprovechan mejor el Viernes Negro. En cambio, si estás intentando adquirir a buen precio un bien relacionado con la tecnología y además quieres hacerlo por internet, es probable que en el Cyber Monday encuentres algo que te guste.

Y, como consejo más general, lo mejor es aprovechar los momentos en los que veamos un buen descuento en los productos que queremos, y no esperar para ver si baja más en unas horas o unos días. Si lo compramos y después realmente hay un precio inferior, siempre estamos a tiempo de devolver el primero y comprar el segundo. En caso contrario, podríamos perder esa oferta. Además, están en auge las llamadas 'ofertas flash' o temporales, que suelen presentar descuentos más notables que las regulares.