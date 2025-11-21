Limpiar la aspiradora: la tarea olvidada que alarga su vida útil y mejora la salud del hogar
Mantener la casa limpia es una rutina habitual en los hogares zamoranos (y en cualquier hogar del mundo), pero pocos se acuerdan de que uno de los electrodomésticos más utilizados también necesita cuidados periódicos
Lo primero para alargar la vida de este electrodoméstico es vaciar el depósito o cambiar la bolsa con más frecuencia de la que solemos hacerlo. Esperar a que esté completamente lleno reduce la potencia de succión y la fuerza el motor. Tras vaciarlo, conviene revisar si hay restos adheridos en las paredes internas. Si es así retirarlos con un paño seco o un cepillo.
El siguiente paso imprescindible son los filtros. La mayoría son lavables, basta con sacarlos, golpearlos ligeramente para eliminar el polvo suelto y enjuagarlos bajo el grifo con agua tibia. Eso sí, deben secarse por completo antes de volver a colocarlos, ya que la humedad puede generar malos olores o incluso obstrucciones.
Los rodillos y cepillos tampoco se libran de una revisión. Pelos, hilos y pequeñas fibras suelen enredarse en los rodillos, reduciendo su eficacia. Unas tijeras y un poco de paciencia suelen ser suficientes para dejarlos como nuevos. También es importante comprobar que no haya objetos atascados en la boquilla, algo más habitual de lo que parece.
Por último, una limpieza ocasional del tubo y los accesorios con un paño humedecido ayuda a eliminar polvo acumulado y evita la proliferación de ácaros.
- Fallados los premios eWoman 2025: el valor de la mujer en Zamora
- El alcalde de Burganes de Valverde a la jueza: 'La calle se hizo tras las elecciones. No dijo la verdad
- ¿Un vídeo sexual de venganza de un ex en las calles de Zamora?
- Una joven, herida tras un atropello en una céntrica calle de Zamora capital
- Vega de Villalobos llora la pérdida de un gran profesional: Andrés Fermoso Labra
- Del fusilamiento al garrote vil y la tortura en Zamora
- Este municipio de Zamora, sede de la nueva oficina de impulso al Programa de Fomento de Tierra de Campos
- Atropellan y apalean a un vecino de Benavente en el barrio de las Malvinas