Limpiar la aspiradora: la tarea olvidada que alarga su vida útil y mejora la salud del hogar

Mantener la casa limpia es una rutina habitual en los hogares zamoranos (y en cualquier hogar del mundo), pero pocos se acuerdan de que uno de los electrodomésticos más utilizados también necesita cuidados periódicos

Limpiar la aspiradora: la tarea olvidada que alarga su vida útil y mejora la salud del hogar. / Pexels

Marina García

Lo primero para alargar la vida de este electrodoméstico es vaciar el depósito o cambiar la bolsa con más frecuencia de la que solemos hacerlo. Esperar a que esté completamente lleno reduce la potencia de succión y la fuerza el motor. Tras vaciarlo, conviene revisar si hay restos adheridos en las paredes internas. Si es así retirarlos con un paño seco o un cepillo.

El siguiente paso imprescindible son los filtros. La mayoría son lavables, basta con sacarlos, golpearlos ligeramente para eliminar el polvo suelto y enjuagarlos bajo el grifo con agua tibia. Eso sí, deben secarse por completo antes de volver a colocarlos, ya que la humedad puede generar malos olores o incluso obstrucciones.

Los rodillos y cepillos tampoco se libran de una revisión. Pelos, hilos y pequeñas fibras suelen enredarse en los rodillos, reduciendo su eficacia. Unas tijeras y un poco de paciencia suelen ser suficientes para dejarlos como nuevos. También es importante comprobar que no haya objetos atascados en la boquilla, algo más habitual de lo que parece.

Por último, una limpieza ocasional del tubo y los accesorios con un paño humedecido ayuda a eliminar polvo acumulado y evita la proliferación de ácaros.

