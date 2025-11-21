Cómo eliminar manchas de esmalte de uñas de la ropa: trucos caseros que sí funcionan

El primer paso, y el más importante es no frotar la mancha recién caída, ya que el esmalte se extiende con facilidad y se adhiere a las fibras. En lugar de eso, deja que el esmalte se seque ligeramente para evitar que se hunda más en el tejido.

Uno de los trucos más eficaces es el uso de quitaesmalte sin acetona, especialmente en prendas delicadas. Aplicado con un bastoncillo y en pequeñas cantidades, puede ablandar el esmalte sin dañar el color de la tela. Basta con colocar un papel absorbente por debajo, humedecer el algodón y presionar con suavidad para que el esmalte se transfiera al papel.

Para tejidos más resistentes, como vaqueros o algodón grueso, el alcohol isopropílico suele ser la opción más segura. Funciona deshaciendo la capa de esmalte, lo que permite retirarla con una cuchilla de plástico o con la uña, siempre sin rascar bruscamente.

Otro método sorprendentemente útil es el spray fijador del cabello. Pulverizado a cierta distancia y dejándolo actuar uno o dos minutos, puede ayudar a desprender el esmalte seco. Después, se frota con un cepillo pequeño y se lava la prenda con agua tibia.

Eso sí, no olvides que cada tejido reacciona de forma distinta. En prendas muy delicadas, como seda, lino fino o mezclas con fibras sensibles, es preferible acudir directamente a una tintorería para evitar daños irreversibles.

En cualquier caso, si ocurre el desastre, hay esperanza con un poco de paciencia y las herramientas adecuadas.