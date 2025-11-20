Fuego
Un incendio obliga a evacuar la zona de negociaciones de la COP30
Se desconoce por el momento las causas y el origen del incendio, así como el alcance de los daños
EFE
Un incendio en el recinto donde tienen lugar las negociaciones de la cumbre climática de la ONU (COP30), en la ciudad de Belém, en Brasil, ha obligado a evacuar este jueves a todas las personas que se encontraban en el lugar.
Las llamas se han desatado en un punto de la llamada 'Zona Azul', administrada y controlada por las Naciones Unidas, y donde se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan en la cita.
El personal de seguridad rápidamente ha aislado la zona del incendio y ha ordenado la evacuación de las decenas de personas presentes por las salidas de emergencia, lo que ha generado momentos de tensión, según ha podido comprobar EFE.
Las causas y el origen del incendio aún son desconocidas, así como el alcance de los daños o la existencia de posibles víctimas.
La COP30 de Belém encaraba este jueves una penúltima jornada clave para destrabar las negociaciones sobre adaptación climática y una serie de hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles y acabar con la deforestación.
Los meses previos a la celebración de la cumbre estuvieron marcados por los graves problemas logísticos de Belém, puerta de entrada a la Amazonía brasileña, debido a la falta de infraestructuras y los altos precios del alojamiento.
- Un accidente de tráfico deja un fallecido y dos heridos
- Atropellan y apalean a un vecino de Benavente en el barrio de las Malvinas
- ¿Un vídeo sexual de venganza de un ex en las calles de Zamora?
- Nueva tala masiva de árboles en un paraje de alto valor ecológico de Zamora y 'sin informes previos
- Denuncian el uso de animales vivos en la 'subasta' de San Antón en esta localidad de la comarca de Benavente
- Fallados los premios eWoman 2025: el valor de la mujer en Zamora
- El alcalde de Burganes de Valverde a la jueza: 'La calle se hizo tras las elecciones. No dijo la verdad
- Un varón de 93 años ha desaparecido en Moveros, Zamora