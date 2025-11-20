Salarios
El Gobierno eleva la subida salarial para los funcionarios hasta el 11% para 2025-2028
Los sindicatos mostraron ayer su rechazo a la propuesta del 10% porque la consideraron insuficiente
EFE
El Gobierno ha mejorado la oferta salarial para los empleados públicos ofreciendo un incremento del 11% para el periodo 2025-2028, después de que ayer los sindicatos rechazaran un alza del 10 %, según confirmaron a EFE fuentes de la negociación.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha vuelto a reunirse con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para abordar un nuevo acuerdo salarial y de empleo para el sector público para este año y los tres próximos después de que el anterior caducara en 2024.
Los sindicatos mostraron ayer su rechazo a una propuesta que consideraron insuficiente, hasta el punto de que CCOO amenazó incluso con convocar una huelga general en diciembre si el Gobierno no ofrecía una oferta más ambiciosa.
- Un accidente de tráfico deja un fallecido y dos heridos
- Atropellan y apalean a un vecino de Benavente en el barrio de las Malvinas
- ¿Un vídeo sexual de venganza de un ex en las calles de Zamora?
- Nueva tala masiva de árboles en un paraje de alto valor ecológico de Zamora y 'sin informes previos
- Denuncian el uso de animales vivos en la 'subasta' de San Antón en esta localidad de la comarca de Benavente
- Fallados los premios eWoman 2025: el valor de la mujer en Zamora
- Un varón de 93 años ha desaparecido en Moveros, Zamora
- El Consejo de Ministros libera 27 millones para el cuartel zamorano de Monte la Reina y da un plazo improrrogable