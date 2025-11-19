Nacimientos
La natalidad en España se mantiene a la baja con 318.005 nacimientos en 2024
El número de nacimientos desciende un 0,8 por ciento respecto al año anterior
EFE
Madrid
La natalidad en España en 2024 ha descendido en un 0,8 por ciento respecto al año anterior con 318.005 nacimientos, con lo que continúa la tendencia a la baja de la última década.
Así lo detalla la encuesta sobre el Movimiento Natural de Población, que incluye matrimonios, nacimientos y defunciones correspondiente al 2024, que el INE ha publicado este miércoles.
- Un accidente de tráfico deja un fallecido y dos heridos
- Roban en naves municipales de este pueblo de Zamora y se llevan dos vehículos y herramientas
- Mario Geras: 'Para mi, la genética es lo principal en la cría de galgos
- Mas de cien horas aislados de sus familias: el esperpento de varios pueblos de Aliste durante el temporal Claudia
- El merendero de Los Pelambres tendrá que seguir buscando nuevo gestor por un 'error de novato' en el proceso de licitación
- Nueva tala masiva de árboles en un paraje de alto valor ecológico de Zamora y 'sin informes previos
- Mañueco pone en valor la inversión en la estación de autobuses de Benavente, ya en servicio para '100.000 viajeros al año
- Un accidente por colisión por alcance en el desvío de Villanueva a Castropepe