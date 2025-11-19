Guía rápida para limpiar el altavoz del móvil sin riesgos.

La clave para limpiar correctamente los altavoces está en usar métodos que no dañen los delicados componentes internos.

Lo que sí funciona (y es seguro)

Un cepillo de dientes viejo o una brocha de maquillaje limpia son perfectos. Pasa las cerdas suavemente sobre la rejilla mientras sostienes el móvil con el altavoz hacia abajo para que la suciedad caiga por gravedad.

También puedes usar aire comprimido, pero a distancia y en ráfagas cortas e indirectas. El objetivo es desalojar el polvo, no meterlo más adentro.

Además, hay aplicaciones que emiten sonidos y vibraciones para expulsar el polvo e incluso el agua. Se trata de un método sencillo y sin esfuerzo físico, incluso algunos teléfonos ya traen esta función integrada en sus ajustes.

Errores comunes que debes evitar

Ni se te ocurra meter clips, agujas o palillos, ya que dañarás la malla o la membrana interna de forma irreversible. También debes de saber que el agua y los líquidos de limpieza son enemigos del interior de tu teléfono.