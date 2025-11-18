¿Planchar mata bacterias? Verdades y mitos

La costumbre de planchar la ropa se asocia desde siempre con la eliminación de arrugas y la idea extendida de que el calor contribuye a erradicar gérmenes. Pero ¿hasta qué punto es cierto que la plancha puede acabar con bacterias y otros parásitos habituales en el hogar? A lo largo de este artículo, publicado en la web de Vileda, se revisan los datos científicos disponibles y los mitos más comunes sobre la eficacia del planchado como método de desinfección.

Diversas creencias atribuyen al planchado la capacidad de destruir microorganismos y parásitos. En esta sección se examina la solidez de esas afirmaciones a partir de evidencia científica y opiniones expertas, con el objetivo de separar hechos comprobados de suposiciones frecuentes en materia de higiene doméstica.

¿Protege el planchado contra las chinches?

La idea de que una pasada de plancha puede acabar con las chinches de cama es habitual entre muchos usuarios. Las investigaciones indican que tanto estos insectos como sus huevos pueden morir a temperaturas superiores a los 120 °F (49 °C). Dado que las planchas alcanzan cifras muy superiores, el calor podría, en teoría, eliminarlos.

El problema, según los especialistas, reside en que el calor debe penetrar lo suficiente en las telas para llegar a todos los rincones donde se esconden las chinches. Aunque el planchado puede matar ejemplares en la superficie, no garantiza la erradicación completa de una infestación, que generalmente requiere atención profesional.

¿El calor de la plancha destruye los huevos de polilla?

Las polillas y sus huevos representan un riesgo para la ropa almacenada, lo que lleva a muchos a preguntarse si la plancha puede ser una herramienta eficaz contra ellos. El calor directo sí puede resultar letal para los huevos, especialmente sensibles a las altas temperaturas, lo que convierte al planchado en una medida potencial para proteger las prendas.

No obstante, su eficacia depende de que el calor alcance los puntos donde se encuentran los huevos, a menudo depositados en fibras profundas. El planchado frecuente puede actuar como medida preventiva, aunque no constituye una solución definitiva frente a una infestación.

¿Planchar ayuda a eliminar los ácaros del polvo?

En Vileda apuntan que los ácaros del polvo, responsables de numerosas alergias, no sobreviven a temperaturas superiores a los 54 °C (130 °F). En consecuencia, el planchado puede ser efectivo para reducir su presencia en la superficie de textiles como ropa de cama, cortinas o prendas de vestir.

Aun así, al igual que con otros parásitos, el resultado depende de la penetración del calor en las fibras. Por ello, el planchado funciona mejor como complemento a otras medidas, como el lavado regular y la limpieza mediante aspiradora.