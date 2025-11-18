Se dispara la venta de la nueva baliza obligatoria V16

A partir del 1 de enero de 2026, la Dirección General de Tráfico (DGT) exigirá el uso de la nueva baliza V16. Actualmente convive con los triángulos de señalización, pero desde esa fecha los sustituirán. Conforme se acerca la fecha, los conductores tienen más prisa por hacerse con una de ellas, lo que está disparando las ventas del dispositivo hasta por siete en algunos establecimientos como Alcampo.

Es importante asegurarse de que tu baliza está homologada y cumple los requisitos necesarios para evitar algún susto al bolsillo. Para facilitar esta tarea, la DGT ha publicado en su página web un listado con las marcas y modelos homologados.

Qué novedades aporta a la seguridad vial

La baliza V16 es uno de esos útiles de los que esperas no tener que precisar. Su principal función será señalizar vehículos inmobilizados en la carretera para, entre otras cosas, disminuir el riesgo de atropello al poderse activar desde el interior del coche.

La novedad es la geolocalización. Algunos modelos similares ya se comercializaron hace un par de años, pero esta nueva función puede hacer que tengas que comprarte una nueva señal. Este dispositivo enviará tu ubicación en tiempo real a la DGT, aunque una de las mayores preocupaciones de los conductores es evitar las multas económicas.

Hasta 200 euros de sanción por no disponer de ella

Los propietarios de los vehículos serán responsables de que el coche disponga de la baliza y de que esté en condiciones adecuadas, mientras que el conductor debe utilizarla correctamente. Estas distinciones son algunos de los incentivos a la hora de establecer una sanción económica.

Señales V16: qué es y cómo se utiliza la luz rotativa de emergencia Help Flash / NEOMotor

Las multas van desde los 80 euros, por simplemente no disponer de ella, hasta los 200 euros en caso de no señalizar correctamente un vehículo averiado. En ningún caso supondrá la pérdida de puntos, salvo que el hecho de no usarla, o hacerlo de manera incorrecta, provoque otro siniestro, donde las sanciones pueden ser muchísimo mayores.

El precio de la baliza V16

Se estima que cerca 30 millones de vehículos son potenciales de requerir el dispositivo entre turismos, camiones y furgonetas, según los últimos datos recogidos por la DGT. El precio del dispositivo ha bajado en los últimos meses y actualmente se estima en menos de 30€.

La comercialización no es reciente y, en algunos casos, la señal luminosa llegó a costar hasta 50€. Además, hay que sumarle un mantenimiento -mínimo, eso sí- como el cambio de la pila o cargar la batería.

El Gobierno se pronuncia

Entre las medidas que se pondrán en marcha en breve, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha urgido este lunes al Congreso la entrada en vigor el día 2 de enero del seguro obligatorio para los vehículos de movilidad personal, como el patinete. Además, Interior está acelerando los trabajos para tener listo cuanto antes el registro público de vehículos personales ligeros.

Un día antes, el 1 de enero, será obligatorio llevar en el vehículo el dispositivo de preseñalización V-16 conectado, una baliza que sustituye a los clásicos triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada.

Como ha recordado Marlaska, será el único dispositivo de preseñalización autorizado a partir del año que viene. Cuando se active enviará a DGT 3.0 la ubicación exacta del vehículo para que en tiempo real pueda llegar al resto de conductores que circulen por la zona de influencia a través de los paneles de mensaje variable y de los navegadores de los vehículos. Una medida que, sin duda, salva vidas, ha apostillado.

También a primeros de año, aunque sin fecha aún concreta, se pondrá en marcha el teléfono de atención a víctimas de tráfico, el 018, una histórica reivindicación de las asociaciones.