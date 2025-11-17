Trucos caseros y herramientas a mano para combatir las molestas pelusas de los jerséis.

Deshacerse de las pelusas y esas bolitas de tela que aparecen en los jerséis favoritos es una batalla común en cualquier hogar. Afortunadamente, no es necesario recurrir a métodos costosos ni complicados. Con un poco de maña y algunos objetos cotidianos, es posible devolver a esas prendas su aspecto original y prolongar su vida útil.

La clave está tanto en la prevención como en la acción

Una de las opciones favoritas es, sin duda, el quita pelusas eléctrico. Este pequeño electrodoméstico es una inversión mínima que ofrece grandes resultados, cortando las fibras sueltas sin dañar el tejido. Pero si la urgencia aprieta y no hay uno a mano, se puede recurrir al clásico rodillo adhesivo o, en su defecto, a un poco de cinta adhesiva gruesa enrollada en la mano.

Para los métodos más "de la abuela", la piedra pómez o incluso la parte suave de un estropajo de cocina se han ganado su lugar. Deslizándolos con suavidad sobre la superficie, se levantan las pelusas eficazmente. Y para los más atrevidos y con buen pulso, una maquinilla de afeitar desechable o un perfilador de cejas pueden hacer milagros, siempre y cuando se haga con sumo cuidado para no cortar la tela.

Pero, el mejor truco, es la prevención. Lavar los jerséis del revés, separar la ropa por tipo de tejido en la lavadora para evitar la fricción y usar suavizante líquido son pequeños gestos que marcan una gran diferencia. Además, un consejo que nunca falla es el del congelador: meter la prenda en una bolsa cerrada y dejarla 24 horas antes de estrenarla ayuda a fijar las fibras y a evitar la formación de las temidas bolitas.