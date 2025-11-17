El polvo, el enemigo silencioso: consejos esenciales para el mantenimiento de la PlayStation

En la era dorada de los videojuegos, nuestra fiel PlayStation se ha convertido en una pieza central del entretenimiento doméstico. Sin embargo, un enemigo invisible y persistente amenaza su rendimiento y longevidad: el polvo.

Sony, el gigante tecnológico, aboga por la prudencia. Sus recomendaciones oficiales se centran en métodos de limpieza superficiales y accesibles, evitando que los usuarios "metan mano" donde no deben, lo que, por cierto, anularía la garantía del equipo.

Para el jugador promedio, la clave está en el mantenimiento regular y externo.

La seguridad es lo primero. Desenchufa la consola de la corriente eléctrica antes de cualquier manipulación. Utiliza aire comprimido en ráfagas cortas. Aplícalo con delicadeza en las rejillas de ventilación y puertos (USB, salidas traseras) para desalojar el polvo superficial. La técnica es dirigir el chorro en ángulo para ayudar a la expulsión. Un cepillo de cerdas suaves, como un pincel de maquillaje o un cepillo de dientes viejo, es perfecto para aflojar la suciedad incrustada en las rendijas. Inmediatamente después, una pequeña aspiradora de mano recogerá el polvo liberado. Recuerda: aspirar, no soplar. Un paño de microfibra, ligeramente humedecido, bastará para la carcasa exterior.

Para los modelos más antiguos o aquellos con problemas severos de sobrecalentamiento, puede ser necesaria una limpieza interna a fondo. Se recomienda encarecidamente buscar asistencia profesional o consultar los canales oficiales de soporte técnico de PlayStation antes de intentar cualquier limpieza interna, ya que una manipulación incorrecta puede dañar el equipo y anular la garantía.