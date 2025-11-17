El polvo, el enemigo silencioso: consejos esenciales para el mantenimiento de la PlayStation
La acumulación interna puede provocar sobrecalentamientos, ruidos molestos del ventilador y, en el peor de los casos, daños irreparables. Mantenerla limpia es crucial
En la era dorada de los videojuegos, nuestra fiel PlayStation se ha convertido en una pieza central del entretenimiento doméstico. Sin embargo, un enemigo invisible y persistente amenaza su rendimiento y longevidad: el polvo.
Sony, el gigante tecnológico, aboga por la prudencia. Sus recomendaciones oficiales se centran en métodos de limpieza superficiales y accesibles, evitando que los usuarios "metan mano" donde no deben, lo que, por cierto, anularía la garantía del equipo.
Para el jugador promedio, la clave está en el mantenimiento regular y externo.
- La seguridad es lo primero. Desenchufa la consola de la corriente eléctrica antes de cualquier manipulación.
- Utiliza aire comprimido en ráfagas cortas. Aplícalo con delicadeza en las rejillas de ventilación y puertos (USB, salidas traseras) para desalojar el polvo superficial. La técnica es dirigir el chorro en ángulo para ayudar a la expulsión.
- Un cepillo de cerdas suaves, como un pincel de maquillaje o un cepillo de dientes viejo, es perfecto para aflojar la suciedad incrustada en las rendijas. Inmediatamente después, una pequeña aspiradora de mano recogerá el polvo liberado. Recuerda: aspirar, no soplar.
- Un paño de microfibra, ligeramente humedecido, bastará para la carcasa exterior.
Para los modelos más antiguos o aquellos con problemas severos de sobrecalentamiento, puede ser necesaria una limpieza interna a fondo. Se recomienda encarecidamente buscar asistencia profesional o consultar los canales oficiales de soporte técnico de PlayStation antes de intentar cualquier limpieza interna, ya que una manipulación incorrecta puede dañar el equipo y anular la garantía.
- Así será la nueva estación de autobuses de Zamora
- Hablan los industriales 'de fuera' del Mercado de Abastos de Zamora
- Los zamoranos encienden su luz en Vigo con una sonora reivindicación del tren al grito: 'Si no para, no pasa
- DIRECTO | Racing de Ferrol - Zamora CF: sigue el encuentro con nosotros
- La Justicia resuelve que una niña de Benavente haga la comunión tras un litigio entre sus padres separados
- El muestreo de salmónidos y ciprínidos en ríos del noroeste de Zamora confirma su 'genética inigualable
- El sacerdote zamorano de 93 años que quiere salvar la torre de su pueblo: “No nos olvidéis”
- Los rostros de Las Edades del Hombre en Zamora