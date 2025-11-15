Impiden viajar a un joven deportista español al Campeonato de España de kárate
Esteban de la Pava no ha podido embarcar al no tener la aerolínea su certificado de residente
Manuel Fernández
Un joven deportista español ha visto este viernes por la mañana cómo le impedían embarcar en un avión con destino a Granada, donde la expedición de la Federación Balear de Kárate viaja para después trasladarse hasta Jaén, sede del Campeonato de España de este deporte.
La situación se ha producido cuando los empleados de la aerolínea han contrastado la documentación y han advertido que no constaba la condición de residente en Mallorca de Esteban de la Pava, por lo que no se le ha permitido embarcar.
Ante esta situación, el padre del chico, que ha sido convocado para el Nacional tras proclamarse campeón de Baleares sub-21 de kumite (84 kg), se ha ofrecido a pagar la cantidad que faltaba para completar el billete normal (los residentes en la isla viajan con descuento). Se le ha comunicado que no era posible y que debía comprar un billete por internet.
Según han informado los familiares del joven, desde la Federació Balear de Kárate (FBK) se les ha indicado que no se podía hacer nada para que pudiera embarcar con el resto del equipo.
“Ojalá alguien nos pudiera ayudar”
En la búsqueda de pasaje, los familiares de Esteban de la Pava se han encontrado con precios muy altos, debido a la urgencia del viaje, que en estos momentos no pueden asumir.
“Ojalá alguien nos pudiera ayudar, o que alguna aerolínea nos facilitara una forma de poder llegar a tiempo”, declaró el padre del chico, quien este mediodía buscaba la manera de poder comprar el billete. La familia ha facilitado dos números de teléfono (637999904 –Fernando– y 637999961 –Esteban–) “por si alguna persona o empresa nos puede ayudar”.
El sábado por la noche se solucionó
Esteban de la Pava finalmente pudo viajar a Jaén, en donde este fin de semana se disputa el Campeonato de España de kárate.
La solución llegó este sábado por la noche, gracias a la mediación de una agencia de viajes que pudo gestionar un billete, de ida y vuelta, para el deportista mallorquín y a un precio bastante más económico del que se le ofertaba a la familia en sus intentos de comprarlo por internet.
La Federación Balear de Kárate, además, consiguió que la Española mantuviera abierto el pesaje de los deportistas hasta las 14:00 horas de este sábado, para que De la Pava pudiera tener tiempo de llegar desde Granada, en donde se gestionó un coche de alquiler para que le trasladara a Jaén.
