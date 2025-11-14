¿Zapatillas llenas de barro? El truco infalible para dejarlas impecables (y el error que debes evitar)

Da igual si vienes de hacer senderismo, de un partido de fútbol en el parque o simplemente te ha pillado un chaparrón: las zapatillas con barro son un clásico. Limpiarlas puede ser un engorro, pero si sigues los consejos de los expertos, el proceso es más sencillo de lo que parece. Y ojo, porque hay un error común que todo el mundo comete.

El secreto está en la paciencia

El primer mandamiento de la limpieza de calzado es este: no te precipites. El paso fundamental es dejar que el barro se seque por completo antes de intentar retirarlo.

¿Por qué? Porque si intentas quitar el barro húmedo, solo conseguirás embadurnar más la zapatilla y extender la mancha. Esperar a que se seque es la clave para que luego salga sin esfuerzo.

El método, paso a paso y sin misterios

Una vez que el barro se ha convertido en polvo, el trabajo es mecánico y simple:

Sacude el exceso: Golpea las suelas entre sí, preferiblemente fuera de casa o sobre un cubo de basura, para quitar los trozos grandes. Cepilla: Un cepillo de cerdas suaves o incluso un cepillo de dientes viejo (perfecto para las ranuras de la suela) hará el trabajo. Cepilla en seco para quitar todo el polvo posible. Lava con tiento: Prepara una mezcla de agua tibia con un poco de jabón neutro. Humedece un paño o el mismo cepillo y frota las manchas que se resisten. Para los casos más extremos, un chorrito de vinagre blanco o un poco de bicarbonato de sodio en la mezcla obran milagros. Aclara y seca: Pasa un paño limpio solo con agua para quitar los restos de jabón. El secado, siempre al aire, lejos del sol directo o del radiador, que puede estropear los materiales.

El gran "no" de la limpieza: la lavadora

Los expertos son tajantes con una práctica muy extendida: No se recomienda meter las zapatillas en la lavadora, a menos que el fabricante lo especifique. Las altas temperaturas y los centrifugados pueden despegarlas, dañar los tejidos o los sistemas de amortiguación.

Además, si tus zapatillas son de gamuza o ante, olvídate del agua y sigue los siguientes consejos.