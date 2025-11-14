España necesita incorporar al menos 200.000 ingenieros en los próximos diez años para cubrir las necesidades de las empresas

A pesar de ser una de las carreras profesionales con una mayor tasa de inserción laboral, el 92% de los titulados en ingeniería están trabajando cinco años después de graduarse. Según la Fundación CyD, “nuestro país necesita incorporar al menos 200.000 ingenieros en los próximos diez años para cubrir las necesidades de las empresas”.

Será uno de los temas que se trate en la XI Feria Virtual de Empleo del Instituto de Ingeniería de España (IIE), que se celebrará el miércoles y jueves, 19 y 20 de noviembre y a la que ya se han inscrito más de 1.300 estudiantes y titulados.

El certamen digital, explican en el IIE, cuenta con la colaboración especial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y “pretende poner en contacto profesionales y estudiantes en ingeniería de ramas como la aeronáutica, agrónomos, caminos, Industriales, minas, montes, navales o telecomunicación, entre otras, con colegios profesionales, instituciones, universidades y empresas de diversos sectores que necesitan reclutar experiencia y talento”.

Entre las empresas e instituciones participantes están Eiffage Infraestructuras, Grupo Tragsa, Indra Sistemas, PwC, Page Group Spain, Securitas, Typsa, y Viarium Energía.

Informan de que el registro para profesionales y estudiantes es gratuito. La última edición, celebrada en abril de este año, recibió más de 1.200 visitas a stands online, inscritos entre estudiantes y titulados, y casi 900 currículos recogidos. El número de ofertas publicadas alcanzó las 115.

Procesos de selección

Las entidades participantes contarán procesos de selección abiertos para reclutar el mejor talento de la industria a través de stands virtuales con presentaciones online y con toda la información de lo que buscan y ofrecen. Asimismo, se habilitará un servicio de chat y videochat para la conexión directa con los candidatos y resolución de dudas.

Además, se celebrarán conferencias a través de la propia plataforma, en las que las empresas participantes hablarán sobre empleabilidad, orientación laboral, así como requisitos y competencias que debe reunir el talento actual y del mañana.