Tensión y gritos ultras en el acto de Vito Quiles en Gran Canaria

A pocas horas de su acto previsto en la Facultad de Empresariales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para este jueves 13 de noviembre, Vito Quiles subió a su perfil de Instagram una historia en la que anuncia una nueva localización: Plaza España a las 18.00 horas.

El comunicador de 25 años se encuentra inmerso en su gira España Combativa, una serie de actos para, en palabras de la organización, “defender la libertad, la verdad y la dignidad de España” por diversas universidades del país. Encuentros para los que las indicaciones que se dan son: entrada libre, cualquier persona puede asistir y “trae tu bandera”.

La organización de este tour emitió un comunicado el pasado 30 de octubre en el que lamentaban “que estas charlas no se hayan podido llevar a cabo por el clima de tensión y violencia que la extrema izquierda y el separatismo han generado en los campus universitarios” y pidieron “a las universidades de Madrid, Tenerife y Las Palmas que garanticen la seguridad de sus alumnos”.

Desde la ULPGC, aseguraron que siguieron en contacto con las autoridades pertinentes “por si pudiera surgir algún incidente en el campus" aunque el tour de España Combativa no hizo parada en la universidad capitalina.

Quiles carece de permisos

“Estamos prevenidos”, manifiestaron desde la institución, además de indicar que Quiles “no ha pedido permisos” a la universidad ni ha solicitado la reserva de ningún espacio para realizar su acto. Entre líneas, el comunicador y su organización atribuyen este tipo de traslados a una especie de censura, hostilidad o presión, pero la realidad es que Quiles no ha solicitado ninguna autorización.

Lo mismo ocurrió de cara al acto previsto en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el pasado 12 de noviembre. "Nos vemos este miércoles en la Complutense. Vamos a teñir el feudo de Podemos de alegría rojigualda pese a las amenazas de los violentos y extremistas", escribió Quiles en redes sociales, tras cancelar el acto que tenía previsto el 3 de noviembre a raíz de los enfrentamientos que se produjeron en la Universidad de Navarra.

En un comunicado, la UCM indicó que, por parte de Quiles o de la organización de su gira, no existió ninguna solicitud registrada a través de los cauces oficiales establecidos para la cesión o uso de espacios universitarios, por lo que el acto "no fue autorizado por la Universidad".

Concentraciones en respuesta

Antes de que el encuentro de España Combativa cambiase de ubicación en Las Palmas de Gran Canaria, estaba prevista una concentración a las 17.00 horas por parte del Grupo Universitario de Defensa Democrática (GUDD) bajo el lema Fuera de nuestra universidad en la Facultad de Empresariales, en respuesta a la visita de Quiles.

En un principio y debido a la borrasca Claudia, se iba a cancelar, pero desde el GUDD indicaron que "si el tiempo acompaña y no se pone en riesgo la seguridad de las personas", esta se iba a trasladar a Mesa y López a las 17.00 y a Plaza España a las 18.00 bajo el lema "por una libertad sin odio".

Y el tiempo acompañó. Antes de las 18.00 ya había grupos de jóvenes que, con las banderas de España a sus espaldas, empezaban a reunirse en la también conocida como plaza de la Victoria. Con gritos como "menos moros y más muros" o "Pedro Sánchez hijo de puta" y algunos brazos levantados en el aire gritando "José Antonio Primo de Rivera", los chiquillos y chiquillas recibieron a un Vito Quiles vestido con la camiseta de la UD Las Palmas que no dejaba de saludar, lanzar besos y hacerse fotos con la gente.

Desde la organización de España Combativa hablan de que sus encuentros son "charlas" en las que defender la "pluralidad, el diálogo y la posibilidad de debate". Lo que hizo Quiles fue darse un baño de masas, agarrar un megáfono y gritar proclamas como "vuestra lucha es con la ducha" (dirigiéndose al grupo de manifestantes que gritaban "fuera fascistas de Canarias") o "Las Palmas español", creando un clima de tensión y agitación.

En la Universidad de La Laguna (ULL) está prevista la visita de Quiles para mañana viernes 14 de noviembre a las 12.30 horas, en el exterior de la Facultad de Derecho. De cara a este acto de España Combativa, se ha convocado una concentración para ese mismo día a las 11.00 horas y en el mismo lugar, bajo el lema Fuera fascistas de la ULL.