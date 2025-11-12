Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El truco casero que revoluciona la limpieza de zapatillas

Mantener las zapatillas deportivas con un aspecto impecable es un desafío común, especialmente con la suciedad y el inevitable amarilleo de las suelas de goma

Una cucharada de bicarbonato.

Marina García

En la lucha contra las suelas sucias y amarillasha surgido un método sencillo y económico que se ha popularizado como la solución definitiva para dejar las suelas de los zapatos "como nuevas". La clave reside en dos ingredientes básicos de cualquier hogar: el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco.

Para los expertos en limpieza del calzado, la clave de este truco reside en la creación de una pasta simple, mezcla perfecta de ambos productos. De esta forma, al mezclar el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco, se creará una reacción efervescente que actúa como un potente blanqueador natural y desincrustante.

  • Primer paso. Aplica la pasta sobre la suela con un cepillo de dientes viejo.
  • Segundo paso. Frota suavemente para levantar la suciedad.
  • Tercer paso. Deja actuar la pasta durante 30 minutos.
  • Finalmente, enjuaga con agua o un paño húmedo.

