El truco casero que revoluciona la limpieza de zapatillas

En la lucha contra las suelas sucias y amarillasha surgido un método sencillo y económico que se ha popularizado como la solución definitiva para dejar las suelas de los zapatos "como nuevas". La clave reside en dos ingredientes básicos de cualquier hogar: el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco.

Para los expertos en limpieza del calzado, la clave de este truco reside en la creación de una pasta simple, mezcla perfecta de ambos productos. De esta forma, al mezclar el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco, se creará una reacción efervescente que actúa como un potente blanqueador natural y desincrustante.