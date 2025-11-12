El truco casero que revoluciona la limpieza de zapatillas
Mantener las zapatillas deportivas con un aspecto impecable es un desafío común, especialmente con la suciedad y el inevitable amarilleo de las suelas de goma
En la lucha contra las suelas sucias y amarillasha surgido un método sencillo y económico que se ha popularizado como la solución definitiva para dejar las suelas de los zapatos "como nuevas". La clave reside en dos ingredientes básicos de cualquier hogar: el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco.
Para los expertos en limpieza del calzado, la clave de este truco reside en la creación de una pasta simple, mezcla perfecta de ambos productos. De esta forma, al mezclar el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco, se creará una reacción efervescente que actúa como un potente blanqueador natural y desincrustante.
- Primer paso. Aplica la pasta sobre la suela con un cepillo de dientes viejo.
- Segundo paso. Frota suavemente para levantar la suciedad.
- Tercer paso. Deja actuar la pasta durante 30 minutos.
- Finalmente, enjuaga con agua o un paño húmedo.
- Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora
- La Junta autoriza una granja porcina con 3.700 animales a menos de 130 metros del embalse de Ricobayo
- La jueza de Toro, suspendida seis meses sin empleo y sueldo
- El poblado de Salto de Castro: de epicentro del ciclismo zamorano a futura joya turística en apenas 80 años
- David Almeida, clasificado para el Nacional de Caza Menor
- Zamora se convierte durante tres días en epicentro nacional en tecnología e innovación en defensa y seguridad
- Guarido sobre la querella por prevaricación por las basuras: 'Un acto de venganza, propio de las películas de Torrente
- Cementerios y otros lugares sorprendentes con setas para una mala campaña micológica en Zamora