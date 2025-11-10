Rueda, Barbón, Prohens, Illa y Azcón participarán en el foro 'España 360' de Prensa Ibérica

La voz de las regiones se escuchará en el foro España 360, un espacio de reflexión en el que las comunidades autónomas serán las protagonistas. El encuentro, organizado por Prensa Ibérica, se celebrará en el Hotel Palace de Madrid los días 25, 26 y 27 de noviembre y tendrá como objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación constructiva entre autonomías.

Los presidentes Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) ya han confirmado su asistencia y participación en diálogos durante el acto.

De las mesas redondas que se sucederán durante las tres jornadas formarán parte, junto a expertos de diversos campos, varios expresidentes autonómicos y una veintena de consejeros de once regiones diferentes: Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Región de Murcia, Extremadura, Región de Murcia y Castilla y León.

España 360 se inspira en los valores de la Fiesta de la España Plural que Prensa Ibérica organiza cada año la víspera del Día de la Hispanidad y que, coincidiendo con el aniversario de El Periódico de España, representa una invitación a reconocernos como pueblo en nuestras diferencias, pero también en una identidad común y una voluntad de convivir y avanzar juntos.

Durante las tres jornadas se debatirá sobre algunos de los grandes desafíos que los distintos territorios y la sociedad española en su conjunto afrontan en la actualidad. A partir de las seis temáticas que más interesan y preocupan a los españoles según el Estudio de Tendencias Informativaselaborado por Prensa Ibérica y la consultora LLYC, se organizan una serie de diálogos y mesas redondas que propiciarán una conversación fructífera sobre empresas, comercio y banca; salud y bienestar; medioambiente y sostenibilidad; educación y formación; empleo, y vivienda y urbanismo.

Prensa Ibérica pretende construir un espacio donde el periodismo, desde la visión 360 que ofrecen los diferentes territorios, conecte los problemas reales con soluciones reales y permita involucrar a las comunidades para compartir aprendizajes útiles y replicables a través de un diálogo constructivo.

Esta conversación colectiva ofrecerá a los asistentes y a los lectores una radiografía precisa sobre algunos de los principales retos que encara nuestro país compartiendo intereses e ideas que transformen y mejoren la vida de la ciudadanía.

El foro España 360, que activará toda la fuerza de difusión de un grupo de comunicación que cuenta con 23 periódicos de información general repartidos por todo el país, dará visibilidad al trabajo que desarrollan las comunidades autónomas, brindará la oportunidad de generar conocimiento colectivo entre las propias autonomías y ayudará a vincular mejor política y sociedad acercando respuestas eficaces a los problemas, demandas y preocupaciones de los diferentes territorios.