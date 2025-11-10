La reacción de una mujer en un vuelo tras pagar 2.000 euros para perder el miedo a volar: "¿Quieres que te dé la mano?"

Un vídeo grabado durante un vuelo con destino a Mallorca está circulando en la plataforma de TikTok por la cómica naturalidad con la que un creador de contenido recoge su conversación con una amiga que, pese a haber pagado 2.000 euros por un curso para perder el miedo a volar, seguía aterrorizada durante el despegue.

En la grabación, puede escucharse a la mujer reconocer entre nervios y risas que pagó una gran suma de dinero para superar su fobia. Su compañero de viaje, sorprendido, responde entre carcajadas: “¿Te da miedo, en serio? ¿2.000 euros para perder el miedo a volar? ¿Mil horas de vuelo? Tú eres tonta. Si ha volado a la otra punta del mundo esta mujer…”.

“¿Quieres que te dé la mano?”

El momento más gracioso llega cuando la pasajera acepta que su acompañante le sujete la mano durante el despegue. Entre el rugido de los motores, él bromea diciendo: “Me ha dejado la mano roja de tanto apretar”. La escena, entre la tensión y la complicidad, muestra una mezcla de ternura y humor que ha encantado a los usuarios.