La reacción de una mujer en un vuelo tras pagar 2.000 euros para perder el miedo a volar: "¿Quieres que te dé la mano?"
Un creador de contenido ha compartido en TikTok la divertida conversación con su amiga rumbo a la isla, en la que ella reconoce su temor al avión y el caro curso que hizo para superarlo
Duna Márquez
Un vídeo grabado durante un vuelo con destino a Mallorca está circulando en la plataforma de TikTok por la cómica naturalidad con la que un creador de contenido recoge su conversación con una amiga que, pese a haber pagado 2.000 euros por un curso para perder el miedo a volar, seguía aterrorizada durante el despegue.
En la grabación, puede escucharse a la mujer reconocer entre nervios y risas que pagó una gran suma de dinero para superar su fobia. Su compañero de viaje, sorprendido, responde entre carcajadas: “¿Te da miedo, en serio? ¿2.000 euros para perder el miedo a volar? ¿Mil horas de vuelo? Tú eres tonta. Si ha volado a la otra punta del mundo esta mujer…”.
“¿Quieres que te dé la mano?”
El momento más gracioso llega cuando la pasajera acepta que su acompañante le sujete la mano durante el despegue. Entre el rugido de los motores, él bromea diciendo: “Me ha dejado la mano roja de tanto apretar”. La escena, entre la tensión y la complicidad, muestra una mezcla de ternura y humor que ha encantado a los usuarios.
- Un ciervo de gran tamaño se pasea por las calles de Zamora y se cuela en el céntrico párking de San Martín
- El original regalo del sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo al papa León XIV
- Lo que opinan los zamoranos sobre el 'regalito' a Abel Caballero el día del encendido de luces de Navidad en Vigo: protesta por el AVE
- El nuevo atractivo turístico del Lago de Sanabria: da mucho vértigo y ya tiene fecha para su puesta en marcha
- El archivo del caso de basuras lleva al alcalde de Zamora y a la viceintervetora al juzgado
- Rubén, el nieto del 'jilguerín', un sevillano de raíces alistanas 'salva' la farmacia del pueblo de su abuelo
- La jueza de Toro, suspendida seis meses sin empleo y sueldo
- El abogado del 'tirador' del Bar Marta sobre la actuación policial: 'Mi cliente está vivo de milagro