El primer gran santuario de elefantes de Europa estará en el país vecino

La iniciativa es noticia en todo el país vecino, pero no solo Portugal está feliz por la llegada de los nuevos habitantes del Alentejo. El primer gran santuario de elefantes que han vivido en cautividad de Europa estará ubicado en Vila Viçosa y Alandroal, distrito de Évora, por lo que los españoles también celebran esta noticia.

402 hectáreas de terreno son las que darán cobijo a este ambicioso proyecto de la ONG Pangea Trust, según informan sus promotores. Estos ya están transformando una finca en un gran centro de recuperación animal para animales que hayan estado en cautiverio. La fecha prevista de apertura es 2026, cuando llegará su primer huésped.

Ya llevan años de trabajo

La presentación del proyecto ha tenido lugar esta semana, si bien ya hace años que se están acondicionando los terrenos. Kate Moore, directora de la ONG, explicó que estos fueron adquiridos en 2023 y desde entonces se está trabajando en la preparación del hábitat. El primer establo y un recinto acondicionado están ya en marcha y podrían estar terminados el próximo mes. «Estamos restaurando nuestra reserva para convertirla en un hábitat próspero y biodiverso para la fauna silvestre autóctona y los elefantes residentes, dándoles el espacio necesario para deambular, buscar alimento y socializar libremente, creando así las condiciones que satisfagan sus necesidades», asegura.

La idea de este colectivo es ofrecer cuidados hasta el fin de sus días a elefantes procedentes de zoos y circos de todo el continente europeo. Este santuario tendrá capacidad para entre 20 y 30 ejemplares.

Kariba, el primer habitante

Está previsto que en 2026 llegue al santuario el primer elefante, Kariba, una hembra de elefante africano que lleva 40 años en cautividad en zoológicos de Alemania, Países Bajos y Bélgica. Ella será la encargada de inaugurar las instalaciones.

«Ahora, tras una vida en cautiverio, comienza un nuevo capítulo. En Pangea, el mundo de Kariba se abrirá de nuevo. Caminará sobre tierra suave bajo cielos abiertos, explorará las colinas y los bosques de su nuevo hogar y conocerá a otros elefantes que se convertirán en su familia. Recibirá cuidados personalizados según su edad e historia por parte de expertos que anteponen su bienestar a todo lo demás. Cada paso que dé la encaminará hacia la sanación y el redescubrimiento de lo que significa ser un elefante», aseguran en la página web de Pangea.

Aunque el santuario no estará abierto al público de forma regular, se prevé que se organicen “open days” anuales en los que podrían participar personas de la comunidad local u otras que apoyen el proyecto mediante sorteo o lotería para poder visitar el espacio.