El nombre de niña que está de moda en toda España

Elegir el nombre de un hijo puede convertirse en una de las decisiones más difíciles para muchas familias. Esta elección no solo implica gustos personales, sino también factores culturales, familiares y sociales. En muchos casos, los padres deben ponerse de acuerdo entre tradiciones familiares, modas actuales o el deseo de encontrar un nombre original. A veces, las expectativas de los abuelos o la influencia de personajes famosos complican aún más la decisión, generando discusiones o indecisiones que pueden extenderse durante meses.

Además, los padres suelen preocuparse por cómo el nombre afectará la vida futura del niño. Consideran si será fácil de pronunciar, si podría ser objeto de burlas o si suena bien junto con los apellidos. También reflexionan sobre el significado y las posibles connotaciones culturales o religiosas del nombre. Todo esto convierte lo que parece una tarea sencilla en un proceso lleno de emociones, debates y dudas, donde cada detalle cuenta por qué, al final, el nombre acompañará al niño toda su vida.

Los nombres aragoneses se han puesto de moda en los últimos años. Las familias han perdido el miedo a elegir los nombres de leyendas y montañas del Pirineo para sus hijos. Tanta popularidad tuvieron en la provincia de Huesca los nombres de Jara, Malena, Biel, Izarbe que rápidamente triunfaron también en Zaragoza y Teruel dando el salto poco después al resto de España.

Una de las tendencias más comunes en la actualidad es la de elegir para tus hijos un nombre que también sea un apellido. Existe un apellido con un gran linaje aragonés que se ha convertido en uno de los nombres de moda en toda España como es el caso de Luna.

Origen del nombre

Tal como explica el libro 'Ciento cincuenta apellidos aragoneses' de Alberto Montaner publicado por El Periódico de Aragón, Luna es un apellido toponímico que indica relación con la villa zaragozana de Luna. "Se ignora el origen del topónimo, que no tiene que ver con el nombre del astro, derivado del latín luna. En alguna rara ocasión, el apellido podría constituir un sobrenombre, ocasionado por alguna marca o cicatriz en forma de luna o similar".

El linaje más famoso de este apellido, uno de los más poderosos tanto de la Corona de Aragón como la de Castilla, es de los señores y luego condes de Luna, título creado originalmente por el rey Pedro IV en 1348 a favor Lope de Luna, suegro de su hijo Martín. Esta familia se dividió en tres ramas principales, los Martínez de Luna , de la casa de Illueca, los Ferrench o Fernández de Luna, de la casa de Ricla y los López de Luna. Cabe recordar que las casas de Ricla e Illueca estaban consideradas como dos de las ocho grandes casas de Aragón.

Dónde hay más Luna

En el caso de los apellidos también hay algunos compuestos como Martínez de Luna, Fernández de Luna o López de Luna. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son claros y Luna es uno de los nombres de moda en toda España entre las parejas más jóvenes. Hay casi más de 12.000 mujeres que se llaman así con una media de edad de 13,2 años. Zaragoza es junto a Guadalajara, Madrid, Ávila y León una de las provincias con más Luna.