La Iglesia quiere saber por qué no vas a misa

«¿Por qué has dejado de participar en las acciones de la Iglesia católica?, ¿qué recuerdo guardas?, ¿bautizarías a tus hijos?, ¿los llevarías a catequesis?, ¿los cristianos que conoces son coherentes con la fe que profesan?, ¿la Iglesia ha cambiado a mejor o a peor?, ¿qué piensas de la Iglesia? o ¿qué le pedirías a la Iglesia?». Son algunas de las preguntas que se recogen en un cuestionario elaborado por la diócesis de Tui-Vigo. Tiene como destinatarios un amplio grupo de personas: no practicantes, agnósticos, no creyentes o ateos. «Son personas que nunca practicaron o, por diversas causas, dejaron de hacerlo, pero que tienen sobre la fe y sobre la Iglesia una opinión que conviene escuchar para poder cumplir con nuestra misión evangelizadora», indica esta institución.

Esta acción forma parte de un estudio sociológico amplio cuyo objetivo es «perfilar un retrato actual de la vida de la diócesis». A finales de abril, el obispo, Antonio Valín Valdés, convocó a la Comisión Permanente del Consejo Diocesano de Pastoral (CDP) para establecer un calendario para la renovación del Consejo Pastoral y dialogar sobre el plan pastoral para el curso 2025-2026. En esta reunión, se decidió dedicar el curso a analizar la realidad diocesana y crear un grupo de trabajo para elaborar unos cuestionarios que facilitasen la recogida de datos. Explica José Vidal Novoa, párroco de la Colegiata y vicario de Pastoral de la diócesis de Tui-Vigo, que la última vez que se había hecho un trabajo de este tipo fue hace ya 25 años.

Las opiniones se recogen a través de ocho cuestionarios, que se pueden rellenar de forma online o en papel. Seis de ellos son privados, es decir: dirigidos a un tipo de destinatario que pertenece a un grupo concreto (por ejemplo, sacerdotes o agentes de pastoral). Ya están disponibles. Estos seis cuestionarios, a su vez, se dividen en dos bloques: los tres primeros recogen datos de carácter objetivo, esto es, computables (números de bautismos, comuniones, confirmaciones, matrimonios o defunciones, cuántas misas dominicales se celebran al mes o cifras de asistentes, entre otras preguntas); y los otros tres recogen información subjetiva (dificultades detectadas, señales de esperanza, posibles cambios o aspectos de la Iglesia que provocan incomprensión).

Cuestionarios públicos

Los dos cuestionarios restantes son públicos. Estas dos encuestas están dirigidas a todo tipo de personas, no a grupos específicos, y pretenden ofrecer una mirada externa a la realidad eclesial. «Para eso queremos recoger la opinión de los fieles en general, de los creyentes no practicantes e incluso de aquellas personas que no se sienten creyentes. Por razones evidentes, ambos cuestionarios son anónimos. El primero, el de las personas fieles laicas, está destinado a aquellas personas que, sin tener un compromiso concreto en la comunidad cristiana ni ejercer en ella un servicio particular, participan asiduamente de las celebraciones, fundamentalmente, de la misa dominical. Su opinión es relevante y puede ayudar a mejorar aspectos concretos de la propuesta pastoral», explican desde la diócesis de Tui-Vigo. Estas dos encuestas se pueden consultar en la web de la institución y también estarán disponibles en las parroquias.

El plazo para entregar estos dos últimos cuestionarios es el 28 de febrero de 2026. Se pueden enviar por correo postal o electrónico. La intención de la diócesis, según traslada Vidal, es, «en los meses de marzo y abril», realizar «el vaciado de datos de todas las encuestas, una síntesis y una interpretación». «A partir de la lectura que hagamos de estos datos, el Consejo Diocesano de Pastoral hará unas propuestas de acción para los próximos años», comenta el párroco, a la vez que señala que la intención es «detectar las fortalezas y debilidades eclesiales para poder, desde ese conocimiento de la realidad, dar una respuesta adecuada a los retos» que se le están presentando a esta entidad.

Calendario

El calendario que prevé la diócesis: en el mes de mayo, se convocará el Consejo Diocesano de Pastoral para presentar los resultados y recoger, a partir de los mismos, sugerencias para el próximo Plan de Acción Pastoral. Acto seguido, la Comisión Permanente del CDP elaborará una primera redacción del Plan Pastoral, la cual será presentada en el mes de junio a la Asamblea General del CDP. Si se proponen modificaciones o cambios, la Comisión Permanente valorará su incorporación para presentar el texto definitivo en septiembre de 2026.