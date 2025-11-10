ALDI arranca la campaña navideña con el 70% de sus juguetes por menos de 10 euros
• ALDI lanza una campaña con más de 550 juegos y juguetes, con más del 70% a un precio igual o inferior a 9,99€
• La compañía presenta un surtido con un 44% de juguetes nuevos o rediseñados, pensado para todas las edades
• Las familias adelantan sus compras y confían en el supermercado para ahorrar en Navidad
ALDI presenta una colección de más de 550 juguetes, de los cuales más del 70% tienen un precio igual o inferior a 9,99€. La nueva gama, que combina calidad, sostenibilidad y precios al alcance de todos los hogares, llegó a las tiendas el pasado 5 de noviembre.
Una colección renovada y pensada para todos
ALDI ofrece juguetes para todas las etapas y momentos del juego, desde la primera infancia hasta los adultos que disfrutan en familia. Este año, casi la mitad del surtido son novedades o rediseños, con un 26% de productos totalmente nuevos y un 18% actualizados para adaptarse a las tendencias actuales.
Dentro de este surtido renovado, la gama se organiza en cuatro grandes categorías: bloque, madera, fantásticos y Montessori, que combinan diversión, aprendizaje y precios bajos. Con ello, ALDI refuerza su compromiso de ofrecer una colección de calidad y al alcance de todos los hogares, con propuestas pensadas para disfrutar y compartir en familia.
Juguetes educativos y sostenibles de calidad
Según el Informe sobre la compra de juguetes en España 2025 de ALDI, más de la mitad de las familias tiene en cuenta que los juguetes incluyan un componente educativo y el 39% prioriza los materiales sostenibles como la madera.
ALDI reúne ambas características en su colección: juguetes que enseñan y que son de madera. Entre ellos destacan la cocinita 360º (44,99 euros) y los tableros educativos Montessori (9,99 euros), ambos de madera certificada FSC, pensados para estimular la imaginación y la motricidad de los más pequeños.
Tendencias y hábitos de compra
El Informe sobre la compra de juguetes en España 2025 elaborado por ALDI indica que las familias españolas destinarán una media de 173,74 euros a la compra de juguetes esta Navidad.
El 63% de las familias adelanta la compra al menos un mes antes de las fiestas, principalmente para encontrar mejores precios (61%) y asegurarse los juguetes deseados sin agobios (54%).
Esta tendencia refleja que las familias cada vez planifican más sus compras, con un claro interés por aprovechar las mejores ofertas. Los datos muestran un comportamiento cada vez más planificado y orientado al ahorro, donde el precio y la anticipación marcan las decisiones de compra.
El supermercado, protagonista en la compra de juguetes
El informe también destaca el papel del supermercado como canal clave en la compra de juguetes. La mayoría de personas, 3 de cada 4, afirma adquirirlos en estos establecimientos y el 81% considera que el precio es un factor determinante, junto con la buena relación calidad-precio y la calidad de los productos (81%). Además, uno de cada diez hogares españoles destina más de la mitad de su presupuesto de juguetes al supermercado, lo que consolida su papel como referente para las compras navideñas.
En este contexto, ALDI se consolida como una de las opciones preferidas por las familias españolas: el 62% conoce su gama de juguetes y más de un tercio ha comprado alguno en sus tiendas.
