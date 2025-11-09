La importancia de purgar los radiadores en invierno y cómo hacerlo correctamente

Con el uso y el paso del tiempo, es común que se acumule aire dentro del circuito de calefacción. Este aire impide que el agua caliente circule de manera uniforme por todo el radiador, lo que provoca que algunas zonas permanezcan frías mientras que otras están calientes. El resultado es una pérdida de eficiencia del sistema, un mayor esfuerzo de la caldera para calentar la vivienda y, en consecuencia, un incremento en la factura energética.

Paso a paso

Purgar un radiador es una operación que cualquier persona puede realizar con herramientas básicas: un destornillador plano, una llave de purgado o un simple moneda.

El primer paso es asegurarse de que la caldera esté completamente apagada y que los radiadores estén fríos. Purgar con el sistema caliente puede provocar quemaduras. En uno de los extremos superiores del radiador se encuentra la válvula de purgado, un pequeño tornillo. Colocando un recipiente o un paño debajo para recoger el agua que pueda salir, se gira el tornillo lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj. Se escuchará un silbido a medida que el aire atrapado sale. Se debe mantener abierto hasta que el aire deje de salir y comience a fluir un chorro de agua constante. En ese momento, se cierra la válvula.