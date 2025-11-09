Di adiós, por fin, a los restos de grasa de los tuppers.

La lucha contra la grasa persistente en los recipientes de plástico es una tarea común en muchos hogares. A menudo, después de calentar comidas aceitosas como salsas de tomate o guisos, los tuppers quedan con una película resbaladiza y un olor que parece imposible de eliminar solo con agua y jabón. Sin embargo, existen soluciones efectivas y accesibles para este problema cotidiano.

El poder del bicarbonato y el vinagre

El bicarbonato de sodio actúa como un absorbente natural y un abrasivo suave que descompone la grasa sin dañar el plástico.

Para ello, hay que crear una solución con bicarbonato y agua. Una vez creada la masa, se debe de aplicar sobre la superficie grasienta y dejarla reposar unos 15 minutos antes de frotar. En el caso de no conseguir eliminar la suciedad, siempre se puede sustituir el agua por vinagre blanco.

El truco del papel de cocina: rápido y sorprendente

Otro método que ha ganado popularidad en redes sociales por su rapidez es el "truco del papel". Consiste en llenar el tupper con agua caliente, añadir unas gotas de detergente para lavavajillas y un trozo de papel de cocina arrugado. Al cerrar el recipiente y agitarlo fuertemente durante un minuto, el papel atrapa las partículas de grasa, facilitando un enjuague posterior impecable.

Prevención, la mejor arma

Se recomienda enjuagar los recipientes con agua caliente inmediatamente después de su uso, antes de que la grasa se enfríe y se adhiera a las paredes del plástico, lo cual dificulta mucho su limpieza posterior.