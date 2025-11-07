Así es el impresionante chalet de Juan del Val y Nuria Roca en Pozuelo de Alarcón: varias alturas, jardín y piscina

Juan del Val (Madrid, 1970) está más de actualidad que nunca. El guionista y columnista —que actualmente colabora en los programas de televisión El Hormiguero y La Roca, de Antena 2 y laSexta, respectivamente— ganó el 74º Premio Planeta, dotado con un millón de euros, con la novela ‘Vera, una historia de amor’, protagonizada por una mujer de la alta sociedad que rompe con su marido y en busca de su libertad mantiene una relación con un hombre más joven.

El escritor, que se presentó bajo el seudónimo de Elvira Torres y ocultó el título de su novela bajo el ficticio ‘No es tan fácil morir de amor’, según el jurado, "una novela contemporánea, con una abierta crítica social y algún toque de thriller en el contexto de Sevilla".

En plena gira de promoción, el también Premio Primavera de Novela (2019), se sentará esta noche en el programa de Pablo Motos para acercar a la audiencia los detalles de su última novela, con la que pretende desprenderse de algunos prejuicios.

"En el amor juegan muchos factores" y en eso tiene que ver que los dos protagonistas tienen un hermano cada uno y que también hay una venganza por parte del marqués, explicó del Val en la rueda de prensa posterior a la entrega del Premio Planeta. 'Cuando el viento hable', de Ángela Banzas, se convirtió en finalista de este certamen.

¿Dónde viven Juan del Val y Nuria Roca?

En un rincón privilegiado de Pozuelo de Alarcón, Juan del Val residente junto a la presentadora y sus tres hijos en un chalet que, como ellos mismos han compartido en sus redes sociales, elegante y espacio, que combina estilo y confort en todas sus plantas.

La vivienda, valorada en 1,5 millones de euros, está rodeada por un jardín bien cuidado, ofrece un espacio exterior perfecto para relajarse o recibir amigos. Junto al jardín se encuentra la piscina —una auténtica joya para sofocar las altas temperaturas en Madrid— que aporta un aire de resort privado al hogar.

Hay espacios bien diferenciados: salón, comedor, cocina, espacio de trabajo... Pero si por algo destaca este impresionante chalet es por sus grandes ventanales, que permiten que la luz natural llene toda la vivienda.

Y esto tiene un punto positivo: más sensación de amplitud y conexión con el exterior. Como no puede faltar en una casa de escritores —Nuria Roca también ha escrito cinco libros— hay una biblioteca repleta de títulos. Los especialistas en diseño definen a este chalet como sofisticado, pero con un espíritu relajado.

El municipio de España con mayor renta

Pozuelo de Alarcón vuelve a coronarse como el municipio con mayor renta media declarada de España, con 88.011 euros anuales. Estas cifras suponen un aumento del 3,15 % respecto al ejercicio anterior. Así lo recoge la última estadística publicada por la Agencia Tributaria, que analiza el IRPF en municipios de más de 1.000 habitantes (exceptuando el País Vasco y Navarra, por estar fuera del régimen fiscal común).

En el ranking de municipios con mayores ingresos, el segundo puesto lo ocupa también un municipio madrileño: Boadilla del Monte, que alcanza una renta media de 70.869 euros, con un crecimiento del 5,3 % interanual y que también repite su posición. Le sigue Sant Just Desvern, en la provincia de Barcelona, que asciende un puesto desde el año anterior con una renta media de 67.265 euros, prácticamente estable con una variación del 0,1 %.