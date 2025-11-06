Estados Unidos
Trump rebaja el precio del Ozempic
Las cuotas de los medicamentos más populares para perder peso bajarán de 1.000 dólares por mes
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves un acuerdo para reducir el precio de medicamentos para perder peso, como Ozempic y Wegovy, y aumentar la cobertura de estos productos en los programas de salud Medicare y Medicaid.
El pacto, alcanzado con las compañías farmacéuticas Eli Lilly y Novo Nordisk, busca hacer más accesibles estos medicamentos que se han popularizado en los últimos años entre personas que buscan bajar de peso, pero que, en el caso del Ozempic, también se utiliza para tratar la dibetes tipo 2, entre otras enfermedades.
Los precios de Ozempic y Wegovy bajarán de 1.000 y 1.350 dólares por mes, respectivamente, y hasta los 350 dólares si se compran a través de TrumpRx, la nueva iniciativa del actual Gobierno estadounidense para vender medicamentos de algunas farmacéuticas a un precio reducido empleando el mecanismo de nación más favorecida. Además, se acordó un precio de 150 dólares para la dosis inicial de la versión oral de los medicamentos GLP-1, denominados así por una hormona intestinal clave en la regulación del azúcar y el apetito, que aún se encuentran en fase de prueba.
Esta reducción, según el explicativo del acuerdo compartido por la Casa Blanca, permitirá a "Medicare y Medicaid cubrir los medicamentos contra la obesidad para adultos a un coste para los contribuyentes drásticamente inferior".
Los beneficiarios del Medicare, el programa federal de salud para mayores de 65 años, podrán conseguir estos medicamentos a cambio de un copago de 50 dólares al mes. "Salvará vidas y mejorará la salud de millones de estadounidenses", dijo Trump en el Despacho Oval al anunciar el pacto.
