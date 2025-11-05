Ignasi Belda (AESIA): "Regular no supone frenar la innovación"

"Si regular que los coches tengan cinturón de seguridad no ha frenado la innovación en el sector del automóvil, ¿por qué va a hacerlo regular la inteligencia artificial?". Con este ejemplo el director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), el alicantino Ignasi Belda, ha defendido la bonanza del Reglamento Europeo en esta materia y ha contrapuesto la seguridad que ofrece una legislación única para toda la Unión Europea frente a las más de 650 legislaciones -muchas por sentencia judicial- que existen en Estados Unidos.

Belda ha protagonizado, junto a la especialista de la Oficina de IA de la Comisión Europea, Eloise Hamilton, la mesa dedicada a la Gobernanza y el marco regulatorio del IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial, que ha arrancado en el auditorio de la EUIPO. Una mesa en la que ha ejercido de moderador el director de la cátedra Metaverse de la UA, Aurelio López-Tarruella.

Hamilton se ha encargado de explicar los fundamentos del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la primera legislación del mundo en la materia, como ha recordado; que divide la normativa en dos grandes áreas: por un lado, la relativa a los modelos generales -es decir, ChatGPT, DeepSeek, etc-, cuya supervisión recae en la propia Comisión; y los productos que incorporan IA -desde programas informáticos a lavadoras inteligentes-, que queda en manos de los estados.

Estos últimos se dividirán en cuatro categorías: usos prohibidos (como los destinados a la manipulación de menores o los sistemas de puntuación social); los de alto riesgo (aquellos que pueden afectar a algún derecho fundamental); los de riesgo moderado (como los chatbots o las herramientas de deepfake); y los de riesgo mínimo.

"Se trata de crear una IA fiable en la UE y proteger frente a los riesgos", ha señalado Hamilton, que se ha mostrado convencida de que otros países europeos copiarán, al menos en parte esta legislación.

Por lo que respecta a los modelos generales, ha destacado la importancia de la obligación de informar sobre los contenidos con los que se ha entrenado el algoritmo, para evitar posibles sesgos, pero también para proteger los derechos de propiedad de esos contenidos.

En este caso, la nueva legislación europea entró en vigor el pasado 2 de agosto, mientras que la parte nacional se aplicará a partir de agosto de 2026, a excepción de lo referido al sector médico, para el que habrá un año más de plazo por su especial relevancia.

Hamilton también ha destacado la redacción de un Código de Buenas Prácticas elaborado por 13 expertos -entre ellos, la alicantina Nuria Oliver-, que es una herramienta voluntaria, pero que ayudará a las compañías a adoptar la normativa. También de las directrices de la UE, que suponen, a su juicio, una guía clara.

Por su parte, Ignasi Belda ha redundado en la idea de que regular una materia no tiene por qué suponer un freno a la innovación y ha recordado que la propia CE prevé que el 80 % de los casos entren en la categoría de bajo riesgo -como ocurre con las lavadoras o los calentadores, o el resto de electrodomésticos "inteligentes", que ya están en el mercado-, una cifra que el director de la AESIA sitúa por encima del 90 %.

Y en cuanto a los que estarán prohibidos, ha recordado que estos se refieren a programas para manipulación subliminal, explotación de vulnerabilidades de menores o la policía predictiva, entre otros. "Si alguien dice que esto frena la innovación, pues mejor, porque en Europa no queremos que nadie innove en manipular a nuestros menores", se ha mostrado contundente.

Para Belda la clave de bóveda estará en los productos de alto riesgo, pero aquí ha insistido en que se prevén mecanismos para que su aprobación sea ágil. El primero es la autoevaluación, como hacen el resto de fabricantes para poner el sello "CE". Es decir, son las empresas las que garantizan que sus productos cumplen la ley, sometidos luego a sanciones si no es así.

El segundo es la puesta en marcha del "sandbox" -caja de arena, en inglés-, un sistema controlado en el que realizar pruebas bajo la supervisión de las autoridades que, si se superan, dan lugar a las autorizaciones necesarias.

El alicantino ha insistido que el hecho de que 27 países hayan adoptado una misma legislación da seguridad jurídica a las empresas para desarrollar sus productos, cosa que no ocurre en Estados Unidos, según ha señalado, al existir ya más de 650 legislaciones diferentes, la mayoría procedentes de sentencias judiciales.

Tanto Eloise Hamilton, como Ignasi Belda han recalcado, además, que el Reglamento Europeo tiene la suficiente flexibilidad para incorporar en el futuro los avances que se vayan produciendo.