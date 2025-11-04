Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 4 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 4 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 09, 25, 28 y 45 y las estrellas 01 y 04.
El código del Millón ha sido el VDZ25537.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...
- La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
- ÚLTIMA HORA | Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, cesado
- "A todo cerdo le llega su San Martín", el exteniente alcalde Vox a una trabajadora de Pereruela
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Herminio Ramos cumple un siglo. El maestro ilustrado de Zamora
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?
- La empresa rescata a ocho viajeros del bus Zamora Salamanca 'tirados' en Morales del Vino