Las seis universidades públicas de Madrid convocarán dos días de huelga a finales de noviembre

Las plataformas que agrupan a las seis universidades públicas madrileñas han confirmado que convocarán dos días de huelga a finales de noviembre, inicialmente miércoles 26 y jueves 27, al considerar que el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 no supone una "subida" real, sino un "presupuesto estancado" que perpetúa la "fuerte infrafinanciación".

Tras la aprobación por parte del Gobierno regional del proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo año, según el cual aumentará la financiación de las universidades públicas un 6,5 %, las plataformas han manifestado este jueves su "cautela" a la espera de analizar la letra pequeña del documento.

Las plataformas enfatizan en un comunicado conjunto que su exigencia es que el presupuesto de las universidades alcance el 1 % del PIB de la Comunidad de Madrid y que cualquier cifra que no suponga un "acercamiento real a ese horizonte" no será contemplada, y de acuerdo con sus primeros análisis, la supuesta "subida" para 2026 representa pasar del 0,44 % al 0,46 % del PIB regional.

"No podemos hablar ni siquiera de 'subida', sino que nos encontramos con un presupuesto estancado, y en el contexto de la fuerte infrafinanciación que venimos denunciando", subraya el comunicado.

Las seis plataformas de las universidades públicas madrileñas (Complutense, Rey Juan Carlos, Carlos III, Autónoma, Politécnica y Alcalá de Henares) consideran que "la asfixia continúa básicamente igual" y, con ello, los motivos para la convocatoria de huelga de al menos dos días a finales de noviembre, inicialmente los días 26 y 27.

No obstante, los días concretos de la movilización se anunciarán la próxima semana, una vez se consensúen en las asambleas, y "no se descarta la indefinida ni otras acciones" si no hay un "acercamiento real" a sus demandas de financiación.

El objetivo de las plataformas es situar la "máxima intensidad de la movilización" en noviembre, diciembre y el periodo de exámenes, antes de la aprobación de los presupuestos en los últimos días del año en la Asamblea de Madrid.

Además de la lucha presupuestaria, el movimiento estudiantil y de profesores señala que, "pase lo que pase con los presupuestos", después vendrá la tramitación de la Ley del Sistema Universitario de la Comunidad de Madrid (Lesuc).

Su meta es parar esa ley y lograr una movilización lo más amplia posible, que incluya a toda la sociedad madrileña que defiende lo público para que "el coste político de atacar a las públicas sea el máximo para la Comunidad de Madrid", afirma el comunicado conjunto.

"Si no hay respiro para las públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian: clase a clase, departamento a departamento, facultad a facultad, vamos a construir una huelga que haga temblar a quienes maltratan el derecho a la Universidad Pública", concluye el texto, reafirmando que "la lucha es el único camino".