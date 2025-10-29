Las tarjetas de crédito robadas en España son las más caras en la ‘dark web’

Según una reciente investigación de NordVPN, los precios de las tarjetas de crédito robadas en la dark web han aumentado en la mayoría de países. Aunque la media global sigue en torno a los 8 US$, algunos mercados han experimentado incrementos de hasta un 444%. En España, el precio medio ha pasado de 6,73 US$ en 2023 a 11,68 US$ en 2025, lo que supone un aumento del 73,6 %.

En estos mercados los datos de las tarjetas robadas cambian de manos a diario. Rara vez se trata únicamente del número de la tarjeta. Normalmente, los anuncios incluyen nombres, direcciones, correos electrónicos y otros datos que facilitan a los delincuentes sortear las verificaciones de fraude y hacerse pasar por verdaderos clientes.

“Incluso con la subida de precios, los datos de las tarjetas siguen siendo lo suficientemente asequibles para los delincuentes novatos”, explica Adrianus Warmenhoven, experto en ciberseguridad en NordVPN.

“En los principales mercados, una tarjeta robada suele costar lo mismo que una entrada de cine. Las tarjetas se venden habitualmente al por mayor, son válidas durante largos periodos de tiempo y pueden utilizarse sin problemas a nivel local. Así que, por unos pocos dólares, los delincuentes pueden optar entre ir al cine o comprar una tarjeta para cometer fraude, robar cuentas o incluso sacar el dinero de otra persona”.

De 1 US$ a 23 US$: detrás de los precios de las tarjetas en la ‘dark web’

En comparación con otros países, los estadounidenses son los más afectados por los fraudes con tarjetas. Más del 60% de las tarjetas comprometidas eran de personas de Estados Unidos. Singapur ocupa el segundo puesto con aproximadamente un 11%, y España es tercera con cerca de un 10%.

Sin embargo, que haya un mayor número de tarjetas robadas no implica que los precios sean bajos. Las tarjetas estadounidenses robadas se sitúan en la mitad de la tabla de precios en la dark web, con un valor medio de 11,51 US$. Las más caras provienen de Japón, con un precio aproximado de 23 US$. Por su parte, las de Kazajistán, Guam y Mozambique rondan los 16 US$. En la parte baja, las tarjetas de la República del Congo, Barbados y Georgia pueden venderse por tan solo 1 US$.

En Europa, la mayoría de tarjetas rondan los 8 US$, pero España destaca por tener las más caras de la Unión Europea, con un precio medio de 11,68 US$, por encima de los 11,07 US$ en Francia y 9,26 US$ en Portugal. Chipre, por su parte, está entre las más baratas, con un precio medio de 1,78 US$ por tarjeta.

Por qué aumentan los precios: oferta, demanda y controles más estrictos

La investigación muestra que, en los dos últimos años, los precios de los datos robados han subido considerablemente. El mayor incremento se ha registrado en Nueva Zelanda (más del 444%), seguido de Argentina (368%) y Polonia (221%), mientras que Francia ha experimentado un aumento más modesto con 18%.

Los precios en la dark web suelen responder principalmente a la oferta y la demanda. Los delincuentes pagan más por tarjetas de países donde la oferta es baja y los controles contra el fraude son más estrictos, como ocurre en Japón. En mercados donde abundan los datos, como Estados Unidos o España, las tarjetas tienen precios más bajos y suelen venderse en paquetes, lo que reduce el precio individual por tarjeta.

“Las fuerzas de seguridad y la estabilidad política también influyen en el riesgo y en el precio. En este caso, el ‘riesgo’ se refiere a la eficiencia con la que el emisor de la tarjeta detecta fraudes y actúa con rapidez”, apunta Warmenhoven. “Las tarjetas con fechas de caducidad más lejanas tienen mayor valor. Alrededor del 87% de las tarjetas que hemos analizado pueden utilizarse durante más de 12 meses, lo que facilita su reventa”.