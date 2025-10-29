Aniversario
Familiares de la víctimas de la dana gritan "asesino" a Mazón en el interior del funeral
La tensión entre las víctimas ha estallado a la entrada del presidente
Mateo L. Belarte
Como se preveía, la entrada del president de la Comunitat Valenciana Carlos Mazón ha estado cargada de tensión. Varios de los asistentes le han gritado "asesino" a su entrada a la sala, tras saludar a los reyes y al presidente del Gobierno. Casi 25 familias han declinado asistir para evitar encontrarse con él, le habían pedido que no asistiera. Y en el interior, varios familiares portan camisetas con mensajes contra el president.
Justo en el momento en el que el presidente ha accedido al área reservado a los asistentes al funeral han comenzado a oirse gritos de "cobarde", "cata", "no te queremos". Familiares de la víctimas han mostrado fotos de las víctimas mientras gritaban en el interior del Palau Príncipe Felipe.
Al igual que en el interior del recinto, centenares de manifestantes se han concentrado en el exterior del perímetros con pancartas pidiendo la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- El primer paso para rescatar del olvido un pueblo deshabitado de Zamora: adecentar sus calles
- Embargan la cuenta de un pescador de Sanabria por una sanción de 3.000 euros: 'La cuantía es desproporcionada
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones
- Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, tras la goleada al Athletic Bilbao 'B': 'Ojalá este partido sea un punto de inflexión
- Un municipio de Zamora convoca una 'consulta popular' para decidir el futuro de su única ermita
- Alucinan con Las Edades del Hombre en Zamora: “Una experiencia preciosa que voy a repetir”
- José Alfonso Herrero, director de la planta Audens Food en Zamora: 'Zamora también puede ser una ciudad de oportunidades