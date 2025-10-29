Di adiós a las gotas de cal del coche con este truco.

Aunque parezca mentira, el truco para lavar el coche y evitar las marcas de cal reside en el secado correcto. Por ello, sigue estos pasos para no cometer una vez más el error de siempre.

Puede parecer una tontería, pero si puedes, lava el coche a la sombra. El calor acelera la evaporación del agua, lo que aumenta las posibilidades de que se formen manchas de cal. Si no puedes evitarlo, trabaja por secciones pequeñas y mantén el resto del coche mojado.

En el caso de lavarlo a mano es recomendable llenar dos cubos, uno con agua y jabón y otro que solo contenga agua limpia. De esta forma la suciedad no regresa al coche. Lo recomendable en estos casos es usar productos específicos para lavarlo.

La clave también reside en cómo lo lavas, ¿sigues algún tipo de orden?. Lo más óptimo es lavar el vehículo de arriba a abajo y con movimientos rectos, de esta forma se evita crear marcas. Es así como también debes enjuagar el coche. Si es posible, utiliza agua desionizada o destilada para el último enjuague, ya que no contiene minerales que dejen manchas. Si no tienes, puedes usar una boquilla de manguera que disperse el agua sin presión para crear una lámina que resbale fácilmente.

Por último, pero no menos importante, llega el paso estrella para evitar la cal: el secado. Para ello debes emplear una toalla de microfibra grande y super absorbente. Coloca la toalla estirada sobre una zona del coche y deja que absorba el agua, sin frotar con fuerza. Desliza la toalla con movimientos rectos. Para los cristales, trabaja con movimientos de lado a lado para un acabado sin marcas.

Para las zonas más difíciles como retrovisores, emblemas y molduras, un soplador de aire es ideal para eliminar el agua de los recovecos y evitar los goteos.

Para un acabado aún más impecable, pulveriza un potenciador de secado mientras secas con la toalla. Este producto lubrica la superficie y facilita la eliminación del agua.