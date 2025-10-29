Crean un robot para que el personal sanitario no se lesione al abrir envases.

Un equipo del Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRI), centro conjunto de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha desarrollado un sistema robótico que automatiza la apertura de envases médicos estériles. La iniciativa busca aliviar al personal sanitario de tareas repetitivas y físicamente exigentes.

En los hospitales, abrir y manipular paquetes estériles es responsabilidad del equipo de enfermería. Se trata de un proceso delicado: primero se inspecciona visualmente el envase para confirmar que no está dañado y que los indicadores químicos de esterilidad han reaccionado correctamente; después, se manipulan solo los bordes exteriores, considerados contaminados, para exponer el contenido sin comprometer su esterilidad.

Este procedimiento es especialmente crítico en quirófano, explican en el CSIC. El enfermero circulante, que no está vestido estérilmente, abre el envase a distancia segura y entrega el material al enfermero instrumentista, que sí cuenta con bata y guantes, o lo coloca sobre la mesa estéril del instrumental. En cualquier entorno hospitalario, y sobre todo en cirugía, requiere concentración, tiempo y precisión.

Entre 100 y 240 veces por turno

El trabajo se repite entre 100 y 240 veces por turno, lo que aumenta el esfuerzo físico. Mantener posturas prolongadas, ejercer fuerza y girar la muñeca repetidamente puede derivar en lesiones musculoesqueléticas, como el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis.

Para prevenir estos problemas y mejorar la seguridad y eficiencia, los investigadores del IRI han creado una pinza robótica capaz de separar y sujetar de manera autónoma las solapas de los envases. “Este avance mejora la ergonomía y optimiza el flujo de trabajo en quirófano”, explica Júlia Borràs, investigadora del CSIC en el IRI.

El sistema cuenta con dos brazos robóticos y pinzas especialmente diseñadas. Cada pinza combina un rodillo texturizado y un dedo blando con doble función: sujeción y agarre. El dedo blando presiona la bolsa contra la mesa mientras el rodillo desliza una solapa para colocarla entre ambos elementos. Al cerrar, la pinza sujeta la solapa y permite que el segundo brazo agarre la otra. Finalmente, ambos tiran en direcciones opuestas, abriendo el envase sin comprometer su esterilidad. “La pinza está patentada y busca empresas interesadas en licenciarla”, añade Borràs.

El proyecto forma parte de SoftEnable, impulsado por Horizonte Europa y en el que participan seis instituciones de investigación de cinco países, entre ellas el Real Instituto Tecnológico KTH de Estocolmo, el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y el Hospital Clínic de Barcelona.