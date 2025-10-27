Limpieza profunda de la cama de tu mascota: cómo hacerlo sin morir en el intento
Fácil, rápido y con un resultado increíble
Para limpiar la cama de tu perro, primero sacude y aspira para quitar restos de pelo arena y suciedad suelta. A continuación aspira toda la cama para eliminar los restos que persisten.
Una vez hecho este paso debes espolvorear bicarbonato de sodio sobre la superficie de la funda y déjalo reposar durante varias horas o toda la noche para absorber los malos olores. De esta forma los olores se neutralizarán. Una vez pasado el tiempo aspira los restos de bicarbonato e introduce la funda y lávala en la lavadora con un detergente suave, y si es posible, prográmala en un ciclo suave.
Una vez hayas seguido los pasos debes pasar a la limpieza más profunda. Para ello debes preparar una solución de agua tibia con detergente apto para mascotas y un poco de vinagre blanco. Rocía la solución sobre la funda y frota las áreas sucias con un cepillo para eliminar la suciedad incrustada. Por último enjuaga el área con un paño húmedo y deja secar completamente al sol o en un lugar ventilado antes de volver a colocar la funda. Si prefieres, puedes sustituir este último paso por meterlo en la lavadora.
Consejos adicionales
Lava la funda al menos una vez al mes, pero aspira la cama al menos una vez por semana. Poner la cama al sol regularmente ayuda a eliminar ácaros y otros parásitos. Usa limpiadores no tóxicos para evitar irritaciones en tu perro.
