Cambiar la escoba cada poco ya no es necesario con estos trucos

Para limpiar las cerdas de la escoba prepara en primer lugar una solución de agua tibia y detergente. También puedes añadir si prefieres agua, bicarbonato de sodio y vinagre blanco.

Productos de limpieza. / Pixabay

Si es posible, desenrosca el cepillo del palo de la escoba y sumérgelo durante 30 minutos en la solución.

A continuación, agarra unos guantes y friega las cerdas con un cepillo o un peine viejo. De esta forma eliminarás la suciedad y los residuos atrapados.

Limpiar. / Pixabay

Una vez que hayas terminado, enjuaga el cepillo para que no queden restos del producto.

Escoba. / Pixabay

Por último retira el exceso de agua y deja que el cepillo seque al aire libre en un lugar bien ventilado. Además, si lo colocas boca arriba las cerdas no se deformarán mientras se secan.