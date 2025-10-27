Cambiar la escoba cada poco ya no es necesario con estos trucos
Cambiar el cepillo de la escoba cada vez que se ensucia ya no es una opción. De esta forma podrás alargar la vida de este utensilio y ahorrar un poco de dinero
Para limpiar las cerdas de la escoba prepara en primer lugar una solución de agua tibia y detergente. También puedes añadir si prefieres agua, bicarbonato de sodio y vinagre blanco.
Si es posible, desenrosca el cepillo del palo de la escoba y sumérgelo durante 30 minutos en la solución.
A continuación, agarra unos guantes y friega las cerdas con un cepillo o un peine viejo. De esta forma eliminarás la suciedad y los residuos atrapados.
Una vez que hayas terminado, enjuaga el cepillo para que no queden restos del producto.
Por último retira el exceso de agua y deja que el cepillo seque al aire libre en un lugar bien ventilado. Además, si lo colocas boca arriba las cerdas no se deformarán mientras se secan.
