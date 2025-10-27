Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cambiar la escoba cada poco ya no es necesario con estos trucos

Cambiar el cepillo de la escoba cada vez que se ensucia ya no es una opción. De esta forma podrás alargar la vida de este utensilio y ahorrar un poco de dinero

Limpieza del cepillo de la escoba.

Limpieza del cepillo de la escoba. / Pixabay

Marina García

Para limpiar las cerdas de la escoba prepara en primer lugar una solución de agua tibia y detergente. También puedes añadir si prefieres agua, bicarbonato de sodio y vinagre blanco.

Productos de limpieza.

Productos de limpieza. / Pixabay

Si es posible, desenrosca el cepillo del palo de la escoba y sumérgelo durante 30 minutos en la solución.

A continuación, agarra unos guantes y friega las cerdas con un cepillo o un peine viejo. De esta forma eliminarás la suciedad y los residuos atrapados.

Limpiar.

Limpiar. / Pixabay

Una vez que hayas terminado, enjuaga el cepillo para que no queden restos del producto.

Escoba.

Escoba. / Pixabay

Por último retira el exceso de agua y deja que el cepillo seque al aire libre en un lugar bien ventilado. Además, si lo colocas boca arriba las cerdas no se deformarán mientras se secan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents