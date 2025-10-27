Andrea, una joven de 20 años que perdió a su madre el 29-0, dará voz a las familias en el funeral de Estado

Cuando sonó la alerta el 29 de octubre del año pasado, a las 20:11 horas, Eva Canut ya no pudo escucharla. A esta mujer de 54 años con una hija de ,entonces, 19 años, un marido y un trabajo casi recién estrenado como administrativa en una empresa en el polígono La Reva de Riba-roja se la llevó una ola fruto de la riada cuarenta y cinco minutos antes del envío del ES-Alert. Y en memoria de Eva y de las otras 228 víctimas mortales en la Comunitat Valenciana, 237 en el total de España, su hija, Andrea Ferrari Canut, será la voz del sufrimiento de las familias en el funeral de Estado que se celebrará cuando se cumple un año, el 29 de octubre, a las 18 horas. Será un acto conducido por la periodista valenciana Lara Síscar.

Según ha podido conocer Levante-EMV, Andrea Ferrari Canut hablará durante la celebración del funeral en representación de todas las familias de víctimas mortales valencianas. El caso de su madre es uno de los casos de las decenas de personas fallecidas a consecuencia de la barrancada en el que la alerta resultó tardía e ineficiente.

Eva el 29 de octubre

A su trabajo, en una compañía dedicada a la logística, Eva Canut solía ir en tren al pueblo y luego caminaba hasta su puesto de trabajo. Por eso, el 29 de octubre, cuando empezó a llover y comenzaron a llegar las primeras noticias sobre el desbordamiento del río, una compañera se ofreció a llevarla en su coche. Terminaron encima del vehículo y se las llevó una ola. Eva fue dada por desaparecida hasta que se encontró su cuerpo en la misma ubicación que había enviado por WhatsApp a su familia.

Sus familiares relataban días después de la tragedia que Eva, dentro del vehículo de su compañera, envió un primer vídeo al grupo de WhatsApp de su familia, a su hija y su marido, en el que se veía cómo el agua cubría una parte de la rueda. “Luego mandó un segundo vídeo en el que se veían las ruedas del coche totalmente cubiertas por el agua”, añadían.

Eva Canut, víctima de la DANA en Riba roja. / Cedida

Después, llamó a su marido y le dijo que su compañera y ella iban a intentar salir del coche y subir a un sitio alto, quizá al capó del vehículo. Ya no supieron nada más. Por lo que saben, fueron arrastradas por una ola de agua. La compañera fue encontrada con vida, en shock y con roturas en las piernas, pero Eva no tuvo tanta suerte.

Las más altas autoridades

El funeral de Estado contará con la asistencia de las más altas autoridades del Estado, como los reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, y también se ha invitado a los presidentes de todas las Comunidades autónomas. De forma singular, a los presidentes de las comunidades autónomas donde hubo víctimas mortales en la Dana de hace un año, empezando por el de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ya que en la provincia de Valencia es donde hubo más fallecidos, así como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

También se ha cursado invitación a los alcaldes de los 78 municipios damnificados (75 de Valencia, 2 de Castilla-La Mancha y 1 de Andalucía), al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a los portavoces de los grupos de las Cortes Generales y de Les Corts Valencianes, y a los de las cámaras parlamentarias de Castilla-La Mancha y Andalucía.

La asistencia de Mazón, polémica

A las asociaciones de víctimas de la riada que se llevó la vida de 229 personas en la provincia de Valencia no les gustaría ver al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el funeral de Estado. Ya desde principios de mes reclamaban que no vaya porque, dicen, “no es bienvenido”. Y si finalmente no excusa su presencia, manifiestan su deseo de que, al menos, “no se le ocurra” acercarse a los familiares de personas fallecidas a saludarlas o hablar, como manifestó Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O.

Como han confirmado fuentes conocedoras de todo el proceso, varios familiares de víctimas han manifestado ya su negativa a acudir al funeral de Estado. Lo han hecho, según estas mismas fuentes, ante la posibilidad de ver alpresidentet de la Generalitat, a quien consideran el responsable máximo del fallecimiento de sus familiares.