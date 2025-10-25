Estos son los 3 métodos más económicos para eliminar la cal de la ducha.

En el mundo hay dos tipos de personas, a los que les molestan las gotas de cal en la mampara de la ducha y a los que no. Si eres de los primeros y estás harto de no conseguir eliminarlas, tranquilo, aquí te traemos la solución.

Para limpiar la mampara de la ducha y conseguir un bien resultado no es necesario gastarse dinero en los mejores productos, y es que con estos métodos caseros podrás conseguir un cristal reluciente.

Método 1

Para este primer método vas a emplear vinagre blanco, uno de los mejores productos antical. Para ello, vas a pulverizar el producto directamente sobre la mampara. A continuación, deja que repose durante 5 minutos y pasa un paño de microfibra haciendo movimientos circulares. Por último, seca la superficie con papel de cocina.

Si la cal está más incrustada de lo que te esperabas lo mejor será que empapes una servilleta o un trapo con el vinagre, Después, adhiérelo a la zona durante 15 minutos. De esta forma evitarás que el producto se seque. Por último frota la zona con un estropajo suave, enjuaga y seca bien la mampara.

Método 2

En este caso tu aliado será una vez más el vinagre blanco, aunque esta vez lo acompañará el bicarbonato de sodio.

En primer lugar, espolvorea bicarbonato de sodio sobre las zonas afectadas y, mientras el producto actúa, prepara una mezcla a partes iguales de vinagre blanco y agua caliente. A continuación, rocía la mezcla sobre el bicarbonato. Tras frotar suavemente, aclara con agua y seca con un paño de microfibra.

Método 3

El zumo de limón cuenta con una serie de propiedad que potencian el efecto antical del vinagre. Por ello, vas a mezclas a partes iguales vinagre blanco con zumo de limón. A continuación, aplica la mezcla de igual manera que en los métodos anteriores. Deja actuar durante unos minutos. Por último, enjuaga y seca.