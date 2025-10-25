El discurso de Leonor como llave generacional: "Aún siendo de la "Generación Z", e hija de una de la 'X' y de un 'boomer', tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más"

"Permitidme que, en tiempos de inmediatez, de fugacidad, de virtualidades, de bits, escriba una carta a cada premiado. Os invito a que asistáis a este envío postal de viva voz. A esta comunicación que evoca al papel y al bolígrafo entre los premiados y yo. Y lo hago porque, aún siendo de la "Generación Z", e hija de una de la 'X' y de un 'boomer', tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más. Y como vivimos en la economía de la atención, a ver si soy capaz de retener hoy yo la vuestra", así empezó el discurso de Leonor durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo, en el que ha optado por la fórmula de una carta a cada uno de los premiados para glosar sus logros y contribuciones.

Aquel gesto de Leonor —invitar a escribir cartas en plena era de los bits— pareció un guiño a otra forma de entender el tiempo y la comunicación. En sus palabras resonó el eco de una generación que busca sentido entre pantallas y notificaciones, y que sin saberlo, está redefiniendo el lenguaje. Porque, al fin y al cabo, cada época habla su propio idioma.

La evolución del lenguaje es un signo patente del globalismo, que junto a las redes sociales ha provocado que los más jóvenes creen su propio vocabulario.

Según la Real Academia Española, una generación es un conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos sociales y culturales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación.

O, como diría un adolescente de la Generación Alfa: "Bro, una generación es como tu equipo. Todos nacen más o menos al mismo tiempo, farmean los mismos memes, el mismo DRIP, el mismo OOTD, shipearon los mismos crushes y tiraron beef a los mismos haters. Están en su prime al mismo tiempo y se entienden sin tirar tanto contexto, ¿sabes?".

El discurso de Leonor no solo marcó el relevo institucional entre generaciones, sino que también evidenció un cambio en la forma de comunicarse. Una reflexión que conecta directamente con el debate sobre cómo las nuevas generaciones están transformando el lenguaje y la manera de relacionarse.

Pero, ¿cómo podemos entender a los más jóvenes?

Igual que el Diccionario de la Real Academia Española ilustra con sus conocimientos, en este caso hay que remitirse al "diccionario de la Generación Alfa".