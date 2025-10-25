Di adiós a los pelos de tu mascota en la ropa con estos 8 tips.

¿Estás harto de que todo el mundo sepa que tienes mascota por los pelos que llevas en la ropa? A partir de ser poco estético, ya que provoca sensación de suciedad, llevar pelos de tu mascota por la ropa puede llegar a ser incómodo, ya sea por los picores, o porque aparecen en los lugares más inesperados. Es por eso que te dejamos los siguientes tips para eliminar, sin desesperarte, los pelos de nuestros pequeños amigos.

De forma manual

Aquí te dejamos 4 formas de eliminar los pelos de forma manual. La primera con un guante de goma humedecido. Pásalo por la superficie de la ropa y verás como la estática hará que los pelos se adhieran al guante.

La segunda opción es una de las más rápidas y efectivas. Tan solo tienes que pasar un rodillo para recoger el pelo. Si no tienes o no quieres comprar uno es tan sencillo como usar cinta de embalaje o adhesiva y enrollarla en la mano.

Si coges una esponja para lavar platos y la humedeces podrás atrapar los pelos de la ropa solo frotando.

Por último, debes hacerte con un cepillo de cerdas finas diseñado específicamente para atrapar el pelo. ¡Además, son ecológicos!

En lavadora o secadora

Si eres de los que prefiere solucionar esto de la forma mecanizada solo tendrás que añadir un poco de vinagre blanco en el compartimento del suavizante de la lavadora. El ácido acético ayuda a relajar las fibras de la ropa, liberando los pelos para que se desprendan más fácilmente. Otro método es añadir bolas especiales atrapa pelos dentro de la lavadora. Además, también puedes, antes de lavar la ropa, meterla en la secadora durante 10 minutos en un ciclo sin calor. De esta manera, los pelos se aflojarán y quedarán atrapados en el filtro de pelusas de la máquina. Como cuarto y último tip, puedes poner en tu lavadora un ciclo potente para que los pelos se separen de la ropa.